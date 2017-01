GRAN RETARD I CANCEL·LACIÓ DE VOL

Un cas similar pot merèixer sentència distinta. Aquesta pàgina recull sentències dels nostres tribunals que, pel seu contingut, afecten als consumidors i usuaris de tot tipus de productes i serveis. No oblidi que davant fets similars, les qüestions de prova, les circunstacias concretes de les parts implicades i fins i tot el tribunal que sigui competent en la causa pot determinar fallades distintes.

Un jutge concedeix una indemnització per dany moral superior al doble de la "indemnització automàtica" oficial per gran retard o cancel·lació de vol

Un matrimoni i la seva filla van patir un retard de 9 hores en un vol Tallinn (Estònia)-Londres i van perdre l'enllaç Londres-Madrid. Van haver de pernoctar a l'aeroport i, sense cap assistència de la companyia responsable, comprar altres bitllets per a volar l'endemà a la capital d'Espanya. Els viatgers van demandar l'aerolínia en el Jutjat Mercantil de Madrid i van demanar els 568 euros abonats pels nous bitllets més 900 euros de dany moral per a cadascun d'ells. La demandada va acceptar abonar el preu dels bitllets i una reparació de 250 euros per passatger, que és la "indemnització automàtica" establerta per gran retard o cancel·lació en vols de fins a 1.500 km. Però al tribunal no se li va escapar que Tallinn i Londres disten més de 1.500 km (1.786 en línia recta), per la qual cosa la "indemnització automàtica" corresponent era de 400 euros per viatger. A més, va considerar que aquesta xifra encara era curta per a rescabalar el dany sofert i va acceptar íntegrament la demanda, de manera que va condemnar l'aerolínia, el 20 de març de 2015, a abonar als viatgers un total de 3.268 euros.