Un cas similar pot merèixer sentència distinta. Aquesta pàgina recull sentències dels nostres tribunals que, pel seu contingut, afecten als consumidors i usuaris de tot tipus de productes i serveis. No oblidi que davant fets similars, les qüestions de prova, les circunstacias concretes de les parts implicades i fins i tot el tribunal que sigui competent en la causa pot determinar fallades distintes.

Un tribunal condemna una asseguradora a pagar una rehabilitació d'un client a qui la va negar de forma injustificada

Un ciutadà es va sotmetre a una operació per una lesió cerebral que tenia. Necessitava un tractament neurorehabilitador (fisioteràpia i teràpia ocupacional) que la seva asseguradora li va negar per estar, segons ella, "fora de la cobertura". Llavors, l'afectat va contractar aquest tractament en un altre centre aliè als concertats de la seva assegurança i va demandar la companyia en el Jutjat de 1a Instància de Santander demanant que li abonés els 14.575 euros que va haver de pagar. L'asseguradora va dir que la pòlissa només cobria la rehabilitació física o somàtica general, no la psíquica o psicològica que va fer el seu client. Però el text de la pòlissa deia literalment "inclou fisioteràpia i rehabilitació", sense adjectivar ni posar límit a la paraula "rehabilitació". També va argüir que el seu client va incomplir l'obligació contractual de seguir el tractament en un dels centres concertats. I el tribunal li va contestar que va ser la mateixa assegurança qui li va obligar a fer-ho quan li va negar "de forma injustificada i emparant-se en una interpretació arbitrària d'una clàusula de la pòlissa" l'assistència a la qual tenia dret. I el 25 de febrer de 2016 va dictar una sentència en què obligava l'assegurança a lliurar al seu client la quantitat esmentada més els interessos legals que per a aquests casos imposa la Llei de Contracte d'Assegurança, superiors als habituals en les condemnes judicials.