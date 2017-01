Un cas similar pot merèixer sentència distinta. Aquesta pàgina recull sentències dels nostres tribunals que, pel seu contingut, afecten als consumidors i usuaris de tot tipus de productes i serveis. No oblidi que davant fets similars, les qüestions de prova, les circunstacias concretes de les parts implicades i fins i tot el tribunal que sigui competent en la causa pot determinar fallades distintes.

Una empresa és condemnada a retirar unes portes defectuoses i a retornar al consumidor els diners cobrats pel seu cost i instal·lació

Una empresa va col·locar al domicili d'un particular diverses portes amb defectes greus que no van desaparèixer després de diverses reparacions. El consumidor perjudicat va demandar la companyia davant el Jutjat de 1a Instància de Guadalajara, però aquesta al·legava que els premarcs (abans de la seva actuació) estaven en mal estat i que, per tant, no en tenia la culpa. Tanmateix, el Jutjat va dictar sentència a favor del particular basant-se en la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i diversos articles del Codi Civil, que estableixen que, quan un bé no s'ajusta al contracte o té un defecte substancial que l'inhabilita per a la seva funció, el consumidor en pot exigir la reparació o substitució, i si aquesta no es fa i no solucionen el problema, té dret a exigir la resolució del contracte, consistent en el fet que les parts es restitueixin mútuament les coses objecte d'aquell: el consumidor retorna el producte i l'empresa retorna els diners. La sentència va ser ratificada per l'Audiència Provincial de Guadalajara, que el 8 de juny de 2015 va condemnar la companyia a retornar els 4.074 euros rebuts més els interessos legals acumulats i també a retirar les portes defectuoses i endur-se-les. Segons els jutges, l'empresa havia d'haver-se assegurat que les portes quedarien bé i, en cas de dubte, havia d'haver rebutjat l'encàrrec.