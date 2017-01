Cobertura de la Targeta Sanitària Europea

Si vols que resolguem el teu cas a la revista.consumer.es posa't en contacte amb nosaltres. Com és lògic, només es publicaran les consultes que des de la revista.consumer.es considerem més interessants.

He de fer un creuer pel Mediterrani en un vaixell amb bandera italiana i vull saber si la Targeta Sanitària Europea em cobreix les despeses mèdiques, dins i fora del vaixell.

La Seguretat Social expedeix la Targeta Sanitària Europea per a un període mínim de 3 mesos i màxim de 2 anys, segons el contracte o la situació laboral que tingui el sol·licitant. Aquesta targeta assegura l'assistència mèdica bàsica en tot el territori de la Unió Europea, en el qual s'inclouen els vaixells amb pavelló de qualsevol Estat membre encara que naveguin lluny d'Europa. Per tant, la Targeta Sanitària Europea val al vaixell amb bandera italiana, però no als països no comunitaris on pogués recalar el creuer. Ara bé, tant al vaixell com en qualsevol altre lloc de la UE, la Targeta Sanitària Europea expedida per Espanya cobreix les despeses mèdiques en funció de les cobertures espanyoles. És a dir, si vostè té un contratemps i rep una atenció mèdica, haurà de pagar-la in situ segons el país (perquè no tots ofereixen els mateixos serveis universals gratuïts) i després, en tornar a casa, presentar el rebut a la Seguretat Social, que li reemborsarà la quantitat que tingui establerta per a aquest tipus d'atenció mèdica a l'Estat espanyol. És probable que les quantitats no coincideixin, ja que, per exemple, hi ha països membres on hi ha copagament, i no en tots la sanitat pública cobreix totes les incidències mèdiques de la mateixa manera i amb el mateix cost. En qualsevol cas, el més convenient a l'hora d'embarcar-se en un creuer és contractar l'assegurança mèdica addicional que sens dubte l'agència li haurà ofert. Normalment cobreix el 100% de les despeses mèdiques que poguessin sorgir durant el viatge, tant dins com fora del vaixell.