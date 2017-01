Legalitat dels vals de compra

Si vols que resolguem el teu cas a la revista.consumer.es posa't en contacte amb nosaltres. Com és lògic, només es publicaran les consultes que des de la revista.consumer.es considerem més interessants.

És legal que em donin un val de compra per gastar a l'establiment quan he volgut retornar el producte?

Si es tracta d'una botiga física, tot depèn de les condicions en les quals va comprar el producte i del seu estat. El comerciant està obligat per llei a retornar els diners i a canviar un producte o reparar-lo quan és defectuós o quan no funciona bé i es troba en garantia. També quan ho hagi publicitat amb un missatge del tipus "si no està satisfet, li retornem els diners", encara que el producte no presenti cap defecte (la publicitat sempre és vinculant). Fins i tot quan la compravenda s'hagi fet amb l'acord de poder provar el producte durant un temps determinat. Però si l'article no té defectes i no ha estat venut amb les condicions explicades amb anterioritat o similars, el comerciant no està obligat a recollir-lo ni a retornar els diners. I el fet que accepti la devolució d'un article en bon estat i ofereixi a canvi un val de compra per un preu igual, no només és legal, sinó que a més és una deferència que té amb el client. Si es tractés d'una compra a distància (per Internet, a domicili), el client pot retornar el producte encara que aquest es trobi en perfecte estat i recuperar els diners exercint el "dret de desistiment" en un termini màxim de 14 dies naturals. L'excepció són els productes peribles, com ara aliments o flors, els productes personalitzats (per exemple, un vestit a mida) i els de consum immediat (com una entrada per a un concert que se celebra pocs dies després de la compravenda).