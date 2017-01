Vianants sobre rodes

Els patinadors es consideren vianants i han de circular per voreres i zones per als vianants, encara que les normatives municipals hi poden imposar restriccions

Els patinets, patins i artefactes semblants ha esdevingut habituals a les zones per als vianants i passejos marítims de nombroses localitats d'Espanya. De fet, ocupen ja gran part de l'espai urbà i, sovint, es generen problemes de convivència amb els vianants i els vehicles.

I és que es tracta de vianants o, per contra, se'ls ha de considerar vehicles? Aquesta distinció és fonamental per a destriar si patins, patinets i altres elements com els skates o segways han de circular per la calçada o fer servir la vorera. I si, en cas de no circular correctament, corren el risc de ser multats.

En principi, segons el reglament de circulació, i a falta d'una normativa més específica, aquest tipus d'aparells es consideren vianants i han d'anar per la vorera al mateix ritme que aquests. Tanmateix, la pràctica és una altra i, a causa de la seva popularitat i proliferació, més d'un cop es converteixen en una molèstia per a altres vianants. Per això, ja hi ha ajuntaments que comencen a legislar sobre el tema i a definir per on i com s'han de moure.

La normativa

El reglament de circulació estableix que els patinadors i usuaris de patinets o skates tenen la consideració de vianants i han de circular per la vorera. Així, en l'article 121.4 assenyala el següent: "Els qui facin servir monopatins, patins o aparells semblants no podran circular per la calçada, tret que es tracti de zones, vies o parts d'aquestes que hi estiguin destinades especialment i només podran circular a pas de persona per les voreres o pels carrers residencials degudament".

Per tant, els usuaris d'aquests aparells són considerats vianants i han de seguir la mateixa normativa que compleixen aquests. Fins i tot pel que fa al moment en què el vianant circuli pel voral o per la calçada. I, per analogia, tots els articles referits a vianants han d'aplicar-se als patinadors.

Quant als patins elèctrics, si no hi ha una normativa municipal específica, també han de circular per la vorera i les zones per als vianants, ja que no poden ser considerats vehicles. Per això, en cap cas poden circular per les calçades i, si ho fan, podran ser objecte de denúncia en la normativa de trànsit i circulació, ja que suposarien un risc per a la seguretat viària del mateix usuari i de la resta de conductors o vianants.

Multes

La premsa inclou gairebé diàriament notícies sobre les multes que s'imposen als qui fan servir un patinet o aparell similar. Poden fer-ho? Sí, si es condueixen per la calçada. I si se circula per la vorera o pels carrils bici? Segons la normativa general no se'ls ha de multar perquè són vianants. Però, en aquest cas, les coses poden resultar més complexes, ja que la multa dependrà, en última instància, de la normativa municipal.

Els qui fan servir aquests mitjans de transport han de saber que la regulació sobre l'ús ve determinada per l'ordenança específica de circulació aprovada per cada ajuntament. És a dir, és el consistori de cada població qui estableix, si ho ha fet, per quin tipus de via poden circular els patinets i també qui imposa multes més o menys quantioses si no es compleix la norma.

En algunes ciutats, com Saragossa, els patinets i elements similars poden circular pels carrils bici, mentre que a Barcelona es prepara una ordenança que preveu restriccions a la circulació de segways i patinets elèctrics. Encara són poques les ciutats que han dissenyat una legislació específica sobre patinets, patins o skates, per la qual cosa, en cas de buit legal, caldrà seguir la normativa general.

Finalment, convé no perdre de vista que, com a vianants, els usuaris de patinets, skates o patins poden ser sancionats i pagaran una multa de 1.000 euros quan estiguin implicats en algun accident de trànsit. I si han comès una infracció i es neguen a sotmetre's a les proves de detecció d'alcohol o de drogues, també seran sancionats, com qualsevol altre vianant.