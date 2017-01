Menys sucre, més qualitat de vida

Reduir la quantitat de sucre que es consumeix de manera habitual comporta una sèrie de beneficis molt interessants per a la salut a curt i mitjà termini

El sucre s'ha convertit en una de les prioritats mundials contra les quals s'ha de lluitar en l'àmbit de la nutrició. Grans institucions, com l'Organització Mundial de la Salut (OMS), insten a reduir-ne el consum i recomanen que els governs prenguin mesures per fer els productes ensucrats menys abellidors, si no al paladar, a la butxaca. El nou impost a les begudes ensucrades, aprovat al començament de desembre, n'és l'exemple més recent i pròxim.

La població també comença a plantejar-se amb serietat reduir la quantitat de sucre que ingereix. Un jove holandès es va sotmetre així mateix fa uns anys a un experiment en el qual deixava de prendre sucre, alcohol i additius, i en reflectia els efectes en un documental. Així i tot, no és una prova vàlida dels efectes del sucre, ja que es barregen molts factors (deixa moltes coses alhora, unes amb sentit i d'altres més aviat basades en rumors) i una sola persona no és una mostra suficient per a arribar a una conclusió rigorosa.

Amb la finalitat d'oferir una mica de llum en aquest assumpte, cal repassar la literatura científica per a saber què podria suposar aquest canvi dietètic. A continuació, s'enumeren alguns dels avantatges que, d'acord amb el criteri científic, comporta la reducció del consum de sucre en la nostra dieta.

Beneficis de reduir el sucre

Pèrdua de pes. El consum de sucre lliure o de begudes ensucrades és un determinant principal en el sobrepès i l'obesitat de les persones.

Risc cardiovascular més baix. Reduir el pes ja és un garant fantàstic per a tenir una salut cardiovascular millor. Però aquí no acaba la cosa. El consum de sucre afecta altres variables com la pressió arterial i la presència de lípids sanguinis com triglicèrids o colesterol LDL i total. Convé saber que el sucre, juntament amb els greixos trans, és un dels pitjors enemics per a la salut cardiovascular.

Regulació de la gana. El patró de dieta occidental envaïda amb productes ultraprocessats produeix, entre altres qüestions, una resistència a la leptina, hormona involucrada en la gana. Quan es redueix la quantitat de sucre dietètic es reverteix aquesta resistència i es recupera el funcionament correcte de la gana.

Possible aparició de la hiperfàgia: hi ha indicis que una dieta amb més quantitat de sucre ens pot portar a menjar més, amb episodis d'hiperfàgia (augment excessiu de la sensació de la gana i ingestes descontrolades d'aliments sense raó aparent). Raó de més per a evitar aquesta predisposició, sobretot si es té en compte que el sucre és una substància altament addictiva.

Recuperació del llindar dels sabors. Quan seguim una dieta baixa en sucre som capaços de restaurar els llindars de percepció dels sabors. De la mateixa manera que quan es deixa de fumar es recupera l'olfacte i la gana, les persones que deixen de consumir tant de sucre són capaces de notar canvis significatius després de 2 o 3 mesos, i perceben els dolços fins a un 40% més dolços que els que sí que continuen prenent sucre.

Més esperança de vida? Sembla lògic pensar que, si s'apliquen les millores i prevencions anteriors, gaudirem d'una millor qualitat i esperança de vida. Però, per si això fos poc, també hi ha motius a nivell bioquímic que fan pensar que una dieta baixa en sucre i també en energia podria ser un dels factors que augmentin la longevitat. Si, a més, aquesta moderació calòrica es fa a partir de les calories buides del sucre, tindrem molts més motius per a pensar que anem pel bon camí.

Tots aquests efectes, estudiats científicament, són raons de pes per a reduir el sucre de la dieta amb efectes visibles a curt-mitjà termini.