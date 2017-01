L'ús de conserves en llauna no està renyida amb un estil de vida saludable, la clau està a triar els millors i més equilibrats pel que fa a ingredients

Una llauna o una safata i uns minuts al microones o al cassó és tot el que es necessita per a menjar un bon plat de guisat. Si hi ha poc de temps i es vol menjar bé, la indústria alimentària posa a la nostra disposició conserves de guisats precuinats, la qualitat dels quals ha millorat els darrers temps. Aquestes conserves permeten menjar "com a casa", però en un tancar i obrir d'ulls... o de llaunes.

La innovació ajuda a esquivar l'abisme que ens separa d'una època en la qual hi havia més temps, quan les nostres mares o àvies ens delectaven amb deliciosos guisats preparats a foc lent i amb estima. Potser llavors no disposaven de tots els ingredients que desitjaven, però aquells plats suplien les mancances amb enginy i dedicació. Avui, en canvi, abunden els aliments que tenim a l'abast de la mà. El que escasseja és el temps. Així, és molt fàcil aconseguir uns cigrons, però no és tan simple menjar una escudella perquè per a preparar-la es necessita planificació, fins i tot amb l'olla exprés.

Plats precuinats

Inevitablement, la cultura i l'alimentació van unides. Ara per ara, no tothom disposa del temps necessari per a gaudir d'aquestes meravelles del "slow food". Per contra, es consolida un estil de vida que substitueix les receptes tradicionals amb aliments ja preparats que simplifiquen la tasca. Aquests aliments de conveniència podrien ser definits com aquells plats en els quals una part significativa del temps, l'energia o l'habilitat culinària és assumida pel fabricant, de manera que allibera d'aquesta tasca el consumidor final.

La tendència cap al consum dels plats precuinats s'ha manifestat ja anteriorment en altres països com els Estats Units, França o la Gran Bretanya, un país on la venda d'aquests productes arriba gairebé a la meitat del conjunt de tots els aliments. A Espanya, les estadístiques del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPAMA) també reflecteixen una tendència a l'alça.

La vida accelerada que s'imposa fa que recorrem cada vegada més a aquests aliments "llestos per a menjar". Tradicionalment, això es feia fent servir embotits o conserves, però la irrupció al mercat dels productes precuinats ha fet que els darrers anys els puguem tenir sempre disponibles a casa sense haver de comprar els productes frescos que componen el plat final. Cada vegada es produeixen plats precuinats més variats i, també, més elaborats. El mercat alimentari ens ofereix en l'actualitat productes de conveniència en diferents formats, sotmesos a un grau més o menys gran de processament, entre els quals es troben els guisats i potatges, les fabades o les escudelles.

No sempre el format precuinat és enemic d'un menjar saborós i d'uns bons hàbits alimentosos. En el mercat gurmet, cada cop hi ha més plats preparats d'alta qualitat, ideats per a menjar-se'ls en pocs minuts amb un simple cop de forn, l'ús del microones o un bany maria. Si bé la seva bona conservació permet obtenir sabors i textures molt bones, el seu preu sol ser elevat. Trobem, com a alternativa, plats enllaunats o presentats en barquetes plàstiques, de qualitat variable, que reprodueixen receptes més humils i populars que ens permeten guanyar en comoditat i rapidesa sense renunciar al sabor, i per un preu molt més ajustat.