Un cas similar pot merèixer sentència distinta. Aquesta pàgina recull sentències dels nostres tribunals que, pel seu contingut, afecten als consumidors i usuaris de tot tipus de productes i serveis. No oblidi que davant fets similars, les qüestions de prova, les circunstacias concretes de les parts implicades i fins i tot el tribunal que sigui competent en la causa pot determinar fallades distintes.

Dues comercialitzadores indemnitzen amb més de 8.100 euros una empresa que va sofrir desperfectes en les seves màquines per un tall elèctric

Una empresa de marbre i granit va sofrir greus avaries en les seves màquines i equips per una sobretensió, per la qual cosa va denunciar les dues comercialitzadores que li subministraven electricitat davant el Jutjat de 1a Instància d'O Porriño (Pontevedra). La institució les va condemnar a pagar una indemnització, que es va repartir en funció dels desperfectes ocasionats en les plantes que subministraven: 7.199 euros una i 991 euros una altra. Per tant, si un tall de llum o una sobretensió provoca danys, el responsable davant del client és l'empresa amb qui té contractat el subministrament, encara que es tracti d'una comercialitzadora i la fallada elèctrica sigui culpa de la distribuïdora.