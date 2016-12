Un cas similar pot merèixer sentència distinta. Aquesta pàgina recull sentències dels nostres tribunals que, pel seu contingut, afecten als consumidors i usuaris de tot tipus de productes i serveis. No oblidi que davant fets similars, les qüestions de prova, les circunstacias concretes de les parts implicades i fins i tot el tribunal que sigui competent en la causa pot determinar fallades distintes.

Condemnen un banc a retornar 14.000 euros en accions de la mateixa entitat per enganyar l'inversor sobre la seva situació econòmica

El 2011, un ciutadà va invertir 14.000 euros en accions d'un banc que al cap de dues setmanes s'havia d'estrenar en Borsa. Als pocs mesos, el valor de les accions havia caigut en picat, per la qual cosa el client va demandar l'entitat davant el Jutjat de 1a Instància d'Albacete i va sol·licitar la nul·litat del contracte, ja que no havia estat informat correctament del risc de la inversió, i la devolució dels diners. El banc, per la seva banda, va al·legar que les accions no eren un producte financer complex i que la possibilitat que pugessin o baixessin era de coneixement general. I és cert. Però també ho és que la Llei del Mercat de Valors obliga els bancs a donar informació clara i veraç. Aquesta entitat no ho va fer. En la venda de les accions va assegurar ser totalment solvent i tenir beneficis, quan la realitat era que es trobava en una situació delicada: va ser intervingut pel Fons de Reestructuració Ordenada Bancària, la CNMV va suspendre la seva cotització en Borsa i va ser rescatat amb milers de milions de diners públics. Per tant, la sentència del jutjat va anul·lar el 2015 per "vici de consentiment" la compra de les accions i va condemnar el banc a retornar a l'inversor els 14.000 euros més els interessos legals acumulats. El banc va recórrer a l'Audiència Provincial d'Albacete, que va ratificar la sentència anterior.