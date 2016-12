Un cas similar pot merèixer sentència distinta. Aquesta pàgina recull sentències dels nostres tribunals que, pel seu contingut, afecten als consumidors i usuaris de tot tipus de productes i serveis. No oblidi que davant fets similars, les qüestions de prova, les circunstacias concretes de les parts implicades i fins i tot el tribunal que sigui competent en la causa pot determinar fallades distintes.

Una discoteca indemnitza amb 10.973 euros un client que va sofrir lesions importants en clavar-se uns vidres trencats en un peu

Un ciutadà va anar a una discoteca i va trepitjar uns vidres trencats que li van travessar la sabatilla. L'incident li va ocasionar importants lesions al peu esquerre. Va estar 90 dies lesionat, dels quals 30 impeditius, i li van quedar com a seqüeles una talàlgia posttraumàtica, una cicatriu dolorosa i una coixesa per claudicació de la marxa. El client va demandar l'establiment i al març d'aquell mateix any, el Tribunal suprem va condemnar la discoteca a indemnitzar-lo amb 10.973 euros. Les discoteques i locals de festa i celebracions han de tenir una assegurança que cobreixi els riscos d'incendi i de responsabilitat civil per danys als clients derivats de les condicions, les instal·lacions, els serveis i l'activitat del local. Per tant, també han d'afrontar la reparació o indemnització d'aquests danys, tret que demostrin que van posar tota la seva diligència a evitar-los i que van resultar d'imprudències manifestes dels danyats.