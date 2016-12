Si vols que resolguem el teu cas a la revista.consumer.es posa't en contacte amb nosaltres. Com és lògic, només es publicaran les consultes que des de la revista.consumer.es considerem més interessants.

Tinc el Bo Social d'electricitat i m'ha alarmat la sentència del Tribunal Suprem que estableix l'obligació de retornar 500 milions d'euros a les elèctriques. Qui ha de retornar aquests diners? A més, alguns mitjans han informat que la sentència suposa la fi del Bo Social. Això és cert?

No. El Bo Social, que té 2,5 milions de beneficiaris i suposa un descompte del 25% en la factura elèctrica, es manté. El que ha dictat el Suprem és que el sistema de finançament del Bo Social, el cost del qual suporten en un 95% les cinc grans companyies elèctriques, és contrari a les normes comunitàries de competència i transparència en el sector de l'energia i que per tant ha de ser reformat. A més, ha condemnat l'Estat, i no els beneficiaris del Bo, a retornar aquests aproximadament 500 milions que les elèctriques han pagat des de 2013. Certament, que sigui l'Estat qui retorni aquests diners, via pressupostos generals o impostos, significa que ho pagarem entre tots els contribuents o entre tots els usuaris de l'electricitat. Però, encara que hagi de remodelar-se el seu sistema de finançament, el Bo Social segueix en vigor. Iberdrola ho ha confirmat de forma inequívoca: "La sentència declara inaplicable el règim actual de finançament del Bo Social, però no té cap repercussió sobre els consumidors. Els clients que ja tenen Bo Social el seguiran mantenint i seguiran gaudint del 25% de descompte en les seves factures d'electricitat. Els clients que tenen previst tramitar o estan tramitant el Bo Social han de saber que les condicions que hi donen dret no han canviat. El procés de tramitació segueix sent el que s'aplicava fins ara". Aprofitem l'ocasió per recordar que els usuaris amb dret al Bo Social són aquells que, tenint "la tarifa regulada", compleixen un d'aquests quatre requisits al seu habitatge habitual: tenen una potència contractada inferior a 3 quilowatts, hi resideix una família nombrosa, tots els membres de la família estan en atur o són pensionistes amb més de 60 anys i perceben una pensió mínima per jubilació, incapacitat permanent o viduïtat.