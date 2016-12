Si vols que resolguem el teu cas a la revista.consumer.es posa't en contacte amb nosaltres. Com és lògic, només es publicaran les consultes que des de la revista.consumer.es considerem més interessants.

Em vull comprar un habitatge i he de contractar una assegurança de la llar. Però tinc dubtes sobre el valor que he d'indicar en la cobertura. Què em recomanen?

Per a evitar problemes i rebre la indemnització justa en cas de sinistre, el valor assegurat ha de coincidir amb el valor real del bé o, almenys, ser tan ajustat com sigui possible. En les assegurances de la llar, la companyia asseguradora és l'encarregada de fer la taxació del continent (la casa o l'habitatge i els seus elements estructurals). El client, per la seva banda, fa la valoració del contingut que vol assegurar. El preu de la pòlissa de l'assegurança serà més alt o més baix en funció de la suma de les dues valoracions. Si la suma total assegurada és inferior que el valor real dels béns, es dóna una situació denominada d'"infraassegurança". En aquest cas, si ocorre un sinistre, vostè cobrarà menys del que cobraria en cas que els dos conceptes coincidissin. I a l'inrevés, quan allò valorat i declarat en la pòlissa és superior al valor real dels béns, parlem d'una "sobreassegurança". En aquest cas, si ocorre un accident, la companyia no l'indemnitzarà pel valor assegurat, sinó pel valor real del dany sofert. Encara més, el contracte podria arribar a ser declarat nul si la situació de sobreassegurança es degués a mala fe per part de l'assegurat.