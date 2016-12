Windows 10: protecció de la informació

Una de les peculiaritats més controvertides d'aquest sistema és que obliga a acceptar unes condicions que associen la identificació publicitària amb el correu electrònic

Microsoft va llançar l'any passat l'última versió del seu sistema operatiu: Windows 10. Un sistema que facilita el seu ús en diversos dispositius, i això està generalitzat entre els internautes, tal com indica el VI Estudi Anual Mobile Marketing d'IAB.

Windows 10 pretén oferir una experiència d'usuari més personalitzada i millor però, segons sembla, això només s'aconsegueix per mitjà d'una política de recollida de dades altament intrusiva en la privacitat dels usuaris.

Protegir les nostres dades quan fem servir qualsevol aplicació és molt important, per la qual cosa convé saber què es pot fer per a mantenir la màxima privacitat a Windows 10.

Quina informació obté Windows 10 quan s'accepten les seves condicions?

Segons el panel mundial de Kantar, celebrat al juny de 2015, la quota de vendes del mercat espanyol de sistemes operatius de telèfons intel·ligents es reparteix de la manera següent: 88,1% per a Android, 8,8% per a iOS i 3% per a Windows. Per aquest motiu, Windows 10 no és una actualització més per a Microsoft, sinó la seva gran aposta per a incrementar la seva quota de mercat enfront d'Apple i Google.

Una de les peculiaritats de Windows 10 és que obliga a acceptar unes condicions que associen la identificació publicitària amb el nostre correu electrònic. D'aquesta manera, el sistema operatiu recull dades de l'ordinador, com ara missatges, aplicacions, compres, xarxes socials i qualsevol element que es carregui en el sistema d'emmagatzematge de Microsoft OneDrive.

Si l'internauta decideix utilitzar Cortana, la nova veu d'assistència personal, la recollida de dades és encara més agressiva, ja que registra la veu de l'usuari, a més de la seva ubicació, contactes i altre tipus d'informació personal.

Ajustos generals de privacitat

Com podem protegir la nostra informació personal? Una vegada s'hagi instal·lat Windows 10, s'ha d'accedir al menú "Ajustaments" i entrar a "Privacitat-General". Les opcions que apareixeran en pantalla són les següents:

Permetre que les aplicacions utilitzin l'ID de publicitat. Deixa a Microsoft oferir anuncis més personalitzats en les apps. La seva desactivació no afecta l'experiència d'usuari.

Activar el filtre smartscreen. Aquest filtre serveix per a enviar a Microsoft les URL dels llocs web que es visiten dins de les aplicacions comprades a través de Windows Store, de manera que pugui comprovar que no formen part d'una llista de llocs maliciosos. Només afecta les adreces visitades en altres aplicacions diferents del navegador Edge.

Enviar informació a Microsoft sobre la forma d'escriptura. Aquesta funció serveix per a millorar l'edició quan escrivim.

Deixar que els llocs web ofereixin contingut local rellevant. És una funció que resulta útil, sempre que es parli un altre idioma que no sigui l'anglès.

Ajustaments d'ubicació

Windows 10, igual que iOS o Android, fa servir la localització de l'usuari per oferir una experiència d'ús més bona en determinades aplicacions. Per exemple, el servei meteorològic es beneficia de la informació que Windows 10 li proporciona: aquesta opció ens evita introduir la nostra ciutat cada vegada que volem consultar el temps.

Per a desactivar l'opció d'"Ubicació", cal entrar a "Configuració-Privacitat-Ubicació" i mirar la llista d'aplicacions de la part inferior. És possible desactivar aplicacions de forma parcial o total, encara que això suposaria no poder fer servir Cortana.

El nou assistent de Windows té algunes funcions una mica intrusives pel que fa a la privacitat. Però, al mateix temps, és un dels aspectes més útils del nou sistema operatiu. Similar a Siri i Google Now, que també recullen un gran nombre de dades, aquesta ajuda és fàcil de desactivar si el que busca l'usuari és més privacitat: