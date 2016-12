Alimentació festiva segura

En les fires i àpats populars s'han d'extremar les mesures higièniques per a evitar intoxicacions

El menjar és un dels protagonistes principals en les xocolatades, cotillons, revetlles o festes populars. Fruit de l'ambient ludicofestiu, en aquestes ocasions tan especials i tradicionals se solen relaxar certes actituds de prevenció. Tanmateix, és fonamental respectar unes condicions d'higiene necessàries durant l'elaboració i conservació d'aquest tipus d'aliments. En cas contrari, poden convertir-se en un mitjà òptim per a la supervivència i multiplicació de microorganismes patògens.

En aquests casos, els consumidors exerceixen un paper important en la seguretat del producte i en la prevenció de toxiinfeccions. No s'ha d'abaixar la guàrdia i s'han d'aguditzar els sentits per a evitar que la manipulació es faci malament i que això constitueixi un risc per a la salut dels comensals.

I és que un petit descuit, com ara no rentar-se les mans, barrejar aliments crus amb cuinats o no respectar la temperatura de conservació, pot suposar l'aparició i la formació de bacteris patògens.

Per tant, totes les persones que manipulin el menjar o que hi estiguin en contacte han de seguir unes mínimes pautes d'higiene i, encara que no siguin professionals, han de conèixer quines són i com han d'aplicar-les.

Les garanties

La celebració de festes populars als carrers o l'organització de fires són activitats de tipus alimentari que han de complir una sèrie de requisits sanitaris per a evitar riscos.

Els responsables principals de la seguretat alimentària d'aquestes activitats, que són de competència municipal, són els elaboradors i comercialitzadores dels aliments. Aquests han de garantir la innocuïtat i complir els requisits d'higiene.

Rentar-se les mans de manera freqüent, protegir-se de possibles ferides i no manipular aliments en cas de diarrea.

Rentar i desinfectar les superfícies de treball per a evitar la contaminació encreuada.

Emmagatzemar adequadament la matèria primera.

Controlar les temperatures durant tot el procés i evitar deixar els aliments a temperatura ambient més de dues hores. Els aliments crus es mantindran a temperatures de refrigeració. Els aliments congelats hauran de mantenir-se a -18 ºC, els refrigerats a 4 ºC i els calents a 65 ºC.

Mantenir els aliments protegits i separar-los segons el producte.

Abans de començar a cuinar, cal separar les zones segons l'aliment que es vulgui cuinar, els crus d'una banda i els cuinats de l'altra.

El menjar es prepararà amb la mínima antelació possible, sobretot les amanides.

Fer servir ou líquid per a elaborar qualsevol preparació a base d'ou (salses, truites, pastissos...).

Abans de servir-lo, el menjar es mantindrà protegit del medi en tot moment.

S'identificaran amb la descripció, la data d'elaboració i la temperatura de conservació.

Totes aquestes accions tenen com a finalitat evitar tant riscos biològics (intoxicacions per salmonel.la o presència de mosques en els aliments), riscos físics (presència de cossos estranys que s'afegeixen accidentalment) o riscos químics (presència de plaguicides en fruites i verdures o formació de substàncies tòxiques com a conseqüència, per exemple, de processos de cocció com la fregida).

Es prestarà una atenció especial a diferents punts i procediments; per exemple, les instal.lacions, la procedència dels aliments, les manipulacions, l'emmagatzematge i l'exposició dels aliments i els residus, un factor important sovint oblidat. L'objectiu és que els aliments que se serveixen siguin innocus al consumidor.

Fires i mercats ambulants

El de les fires i mercats ambulants és un sector regulat per la legislació espanyola. Aquest tipus de servei, que pot oferir-se tant en instal·lacions municipals com a l'aire lliure, també ha de complir unes condicions d'higiene estrictes en totes les fases de producció: des de la preparació fins a la venda i la recollida final.

En aquests casos, el titular del lloc és el responsable de garantir la formació, en matèria d'higiene i seguretat alimentària, de la persona que hi treballa. Alguns dels requisits obligatoris de què cal disposar són permisos sanitaris o un sistema d'identificació dels productes que s'hi ofereixen. La manipulació d'aliments en espais oberts comporta l'exigència d'unes condicions sanitàries adequades amb la finalitat d'evitar les malalties associades amb la ingesta d'aliments.

Algunes mesures imprescindibles en aquests casos són accés a aigua potable, manteniment de la cadena del fred o no situar-se prop de contenidors d'escombraries. La neteja també és fonamental, així com les condicions de conservació (temperatura, emmagatzematge, envasos) i disposar de vitrines i expositors on es puguin deixar els aliments, per a evitar així que els consumidors toquin el menjar.

L'espai públic que es faci servir ha d'estar dotat, per tant, d'unes condicions que facilitin als titulars de les parades complir amb les seves obligacions respecte dels riscos relacionats amb la contaminació física, química o biològica. Hi ha infinitat d'aliments que se serveixen en aquest tipus de llocs, des de fruites i verdures (en un nombre important dels casos ) fins a confiteria, pa i derivats, formatges, menjar preparat i fruites seques, entre molts altres. Cadascun ha de complir amb una sèrie de requisits específics, quant a manipulació, conservació i exposició, que permeti al client adquirir-los amb les màximes garanties d'innocuïtat.