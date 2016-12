Un 83% dels enquestats adquireix habitualment la verdura en el format fresc, però només un 14% dels entrevistats tria la verdura congelada amb freqüència

Cada llar va desemborsar el 2015 una mitjana de 333 euros en hortalisses (incloent-hi patates i altres tubercles), segons l'última Enquesta de Pressupostos Familiars (EPF) elaborada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). En total, els espanyols vam gastar aquell any en alimentació 4.125 euros, per la qual cosa amb prou feines vam destinar un 8% a comprar verdures i hortalisses (ja fossin fresques, refrigerades, seques o congelades).

Els darrers anys, la despesa mitjana de les llars en verdures i hortalisses ha anat descendint gradualment i ha passat dels 400 euros de mitjana per llar el 2006 als 333 euros actuals, una diferència del 17%.

Les bondats de les verdures i de les hortalisses són conegudes de sobres. A més de ser aliments nutritius i saludables, contribueixen a hidratar el nostre organisme pel seu alt contingut en aigua. També són riques en vitamines, minerals i fibra; i en menor manera, en midó i sucres. I són una font indiscutible de substàncies d'acció antioxidant.

Per tot això, les verdures i les hortalisses són considerades un aliment indispensable dins del concepte de dieta equilibrada. De fet, per a l'Organització Mundial de la Salut (OMS), un consum diari suficient contribuiria a prevenir malalties tan importants com les cardiovasculars i alguns càncers. L'entitat calcula que si el consum de verdures augmentés de manera suficient, cada any podrien salvar-se 1,7 milions de vides.

Una de les alternatives més viables a l'hora d'introduir amb facilitat verdures i hortalisses en la dieta diària és adquirir-les congelades, ja que aquesta forma de conservació s'ajusta al ritme vertiginós que portem en l'actualitat. I és que aquesta modalitat permet cuinar-les en menys temps, es presenten netes i les diferents varietats estan disponibles durant tot l'any.

No obstant això, la realitat és una altra i el consumidor prefereix altres formes de conservació. Segons l'EPF, la despesa mitjana per llar en verdures i hortalisses fresques o refrigerades va ascendir el 2015 a 220 euros, mentre que la resta de modalitats (congelades, seques o en conserva i preparades) van quedar en un segon pla. En concret, les llars van destinar a la verdura congelada una mitjana de 13 euros.

Quin és el motiu pel qual els consumidors prefereixen els formats frescos i refrigerats davant dels congelats? EROSKI CONSUMER, juntament amb l'Associació Espanyola de Fabricants Vegetals Congelats (ASEVEC), els ho ha preguntat amb l'objectiu de conèixer les seves preferències i hàbits en el consum de verdures i hortalisses congelades. Amb aquest objectiu, van entrevistar durant el mes d'octubre un total de 1.083 usuaris del portal www.consumer.es.

Panorama general

Nou de cada deu enquestats confirmen que consumeixen verdura amb freqüència. D'aquests, un 83% reconeix que sol adquirir-la en el format fresc, principalment perquè creu que té més bon gust i és més sana. A més, un 50% dels entrevistats opina que així conserva millor les vitamines i altres nutrients.

D'altra banda, el 73% dels enquestats assegura que pren verdura congelada, encara que només el 14% l'adquireix habitualment. El motiu principal per les quals la compren així és que sempre la tenen en bon estat en qualsevol moment de la temporada.