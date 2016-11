Un cas similar pot merèixer sentència distinta. Aquesta pàgina recull sentències dels nostres tribunals que, pel seu contingut, afecten als consumidors i usuaris de tot tipus de productes i serveis. No oblidi que davant fets similars, les qüestions de prova, les circunstacias concretes de les parts implicades i fins i tot el tribunal que sigui competent en la causa pot determinar fallades distintes.

Un jutge eximeix un client d'un gimnàs de pagar les quotes posteriors a una lesió que li va impedir seguir utilitzant la instal.lació

Després de patir una lesió, el client d'un gimnàs va demanar la rescissió del contracte d'un any que tenia amb el local. Però aquest s'hi va negar i l'usuari va retornar els rebuts mensuals que li van seguir arribant, per la qual cosa l'establiment el va demandar davant el Jutjat d'Instrucció i 1a Instància de Getxo (Biscaia). Pretenia cobrar els 420 euros a què ascendien aquestes quotes. El tribunal va admetre que el consumidor havia incomplert el contracte, però justificadament: "No es tracta d'un desistiment voluntari, sinó que la lesió esportiva accidental traumàtica s'articula com una causa externa, imprevisible i inevitable, que de la manera assenyalada en l'article 1.104 del Codi Civil funda la suspensió de l'obligació de pagament". Així, en sentència del 7 d'abril de 2014, el jutge va exonerar el demandat del pagament reclamat argumentat que, pagat el servei mentre el va utilitzar, és raonable que deixés d'abonar-lo en deixar d'utilitzar-lo.