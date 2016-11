Un cas similar pot merèixer sentència distinta. Aquesta pàgina recull sentències dels nostres tribunals que, pel seu contingut, afecten als consumidors i usuaris de tot tipus de productes i serveis. No oblidi que davant fets similars, les qüestions de prova, les circunstacias concretes de les parts implicades i fins i tot el tribunal que sigui competent en la causa pot determinar fallades distintes.

El Suprem exonera el comprador d'un immoble del pagament de la plusvàlua que li havia carregat il.legalment la promotora en el contracte i l'escriptura

Un ciutadà va comprar un immoble per mitjà d'una immobiliària i va signar una escriptura i un contracte de 2005, en el qual constava que totes les despeses, honoraris i impostos eren a càrrec del comprador. Però aquest es va negar a pagar els 3.706 euros de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, per la qual cosa la immobiliària el va demandar. El Jutjat de Primera Instància núm.7 de Madrid va absoldre el demandat el 2013 perquè va considerar abusiva la clàusula per no haver estat negociada individualment i perquè la Llei 44/2006, de 29 de desembre, prohibeix imposar al comprador el pagament de l'impost de plusvàlua. La promotora va recórrer davant l'Audiència Provincial de Madrid, que va dictar sentència al seu favor el 2014, estimant que la clàusula no és abusiva i que és legal perquè el contracte és anterior a la llei esmentada. Llavors, el comprador va recórrer al Suprem, que va dictar sentència el 17 de març de 2016 i va exonerar finalment el demandat del pagament dels 3.706 euros perquè "l'impost que grava l'increment del valor i es posa de manifest al temps de la transmissió de la propietat és al transmetent a qui s'imposa el seu pagament, ja que és qui percep l'augment de valor, sense que aquesta plusvàlua generi cap benefici per al comprador".