Si vols que resolguem el teu cas a la revista.consumer.es posa't en contacte amb nosaltres. Com és lògic, només es publicaran les consultes que des de la revista.consumer.es considerem més interessants.

He fet un viatge d'una setmana a Mèxic que incloïa una visita a les piràmides de Teotihuacan. Però aquesta excursió es va suspendre per "problemes logístics amb els transports" i es va substituir per un dia més de platja. He protestat davant l'agència de viatges, que em respon que no va ser culpa seva, sinó de l'empresa mexicana que duu a terme allí les excursions, i que reclami a aquesta. Això és correcte? Què és el que puc reclamar?

La legislació sobre viatges combinats estableix que totes les empreses que hi participen han de ser solidàries entre si i que la principal responsable davant del client és aquella amb la qual aquest va contractar el viatge combinat i la que va rebre el pagament. Per tant, l'agència de viatges no pot eludir aquesta responsabilitat, encara que l'error l'hagi protagonitzat una altra de les empreses o agents implicats en el "paquet turístic": una companyia aèria, un hotel, l'empresa que efectua les activitats o excursions in situ... Li aconsellem que insisteixi en la seva reclamació davant de l'agència de viatges, encara que seria convenient que abans s'assessorés en una associació de consumidors, un institut de consum o una OMIC (Oficina Municipal d'Informació al Consumidor) sobre el que pot reclamar. L'habitual en aquests casos de suspensió o canvi en les activitats programades, sempre que no fos per una raó de força major i imprevisible, és reclamar la devolució de la proporció no complerta del viatge combinat, i fins i tot la devolució del preu complet si l'activitat no realitzada fos el reclam o el motiu principal del viatge combinat. Hi ha consumidors que han aconseguit per la via judicial que l'agència els retornés el muntant total del viatge per la no-realització de l'activitat "estrella": la visita a un volcà, una glacera, una cascada, una ciutat històrica, un monument famós...