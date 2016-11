Si vols que resolguem el teu cas a la revista.consumer.es posa't en contacte amb nosaltres. Com és lògic, només es publicaran les consultes que des de la revista.consumer.es considerem més interessants.

Vaig comprar un aparell de pressoteràpia (article que se sol utilitzar per a reduir la cel·lulitis) en una perruqueria i, quan el vaig utilitzar per primera vegada, em va causar lesions: exantema micropapulós eritematós (erupcions cutànies) en braços i cuixes. Aquest és el diagnòstic del meu metge, que m'ha recomanat no tornar a fer servir l'aparell. A més, les instruccions només estan en xinès. Tinc dret a retornar-lo i que em reemborsin els diners?

Només l'absència d'instruccions en castellà ja és raó suficient per a anul·lar aquesta compra, ja que vulnera un dret bàsic del consumidor com és el de rebre una informació comprensible i veraç, més encara quan es tracta d'un aparell "terapèutic", d'un producte relacionat amb la salut. Si, a més, el seu ús li ha provocat les lesions que descriu i les té acreditades per un metge que li desaconsella utilitzar-lo, podria fins i tot, a més d'exigir la devolució dels diners, demandar judicialment el venedor i reclamar-li una indemnització econòmica per aquests danys físics. De tota manera, d'ara endavant tracti de ser més prudent amb aquestes coses. Una perruqueria no és el lloc més indicat per a adquirir un producte o un instrument per a cuidar o millorar la salut. Encara més, les autoritats sanitàries han advertit en reiterades ocasions que certs aparells "terapèutics" que s'han posat de moda els darrers anys per al seu ús domèstic, com els de pressoteràpia, magnetoteràpia o electroestimulació, únicament han d'utilitzar-se sota control mèdic i amb assistència de professionals qualificats.