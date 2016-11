El nou iOS 10

Encara que l'iOS 10 és un sistema operatiu gratuït i Apple permet descarregar-lo sense cap cost si disposem del dispositiu permanent, hi ha alguns desavantatges o precaucions que val la pena considerar abans de triar-lo.

Com passa amb altres noves versions del sistema operatiu d'Apple, iOS 10 també marca una línia divisòria entre els mòbils i les tauletes que segueixen actius i els que queden ja oficialment obsolets al parer de la companyia. És a dir, aquells sense suport per a actualitzar-se a l'última versió.

En el cas d'iOS 10, per a instal·lar-lo cal disposar d'un iPhone 5, un iPad de quarta generació, un iPad mini 2 o un iPod Touch de sisena generació. Si tenim dispositius més antics, aquests quedaran ja per sempre desactualitzats.

D'altra banda, alguns usuaris de l'iOS 10 han reportat problemes amb la connectivitat del mòbil (Wi-fi i Bluetooth). I, sobretot, el fet que iOS 10 sembla consumir molta bateria. Mentre Apple soluciona aquests problemes, no serà sobrer recordar alguns trucs per a estalviar bateria en el mòbil, com ara reduir la brillantor de la pantalla, configurar les actualitzacions en segon pla i limitar les notificacions.

Finalment, un cop instal·lat iOS 10, no es pot tornar a una versió anterior de forma senzilla. Per això, no és recomanable actualitzar un dispositiu que ja tingui uns quants anys, encara que compti amb suport per a iOS 10. El motiu és que les versions més recents del sistema operatiu solen anar més lentes en aquests aparells.