Jordi Martínez, director d'educació financera a l'Institut d'Estudis Financers: "La millor manera de saber en què se'n van els diners és guardar els tiquets"

Set de cada deu espanyols reconeix que no és capaç d'estalviar. Jordi Martínez, director d'educació financera a l'Institut d'Estudis Financers, és conscient que "sense ingressos, l'estalvi és una quimera". Malgrat això, altres vegades no estalviem perquè no sabem com fer-ho, desconeixem en què se'ns en van els diners o cometem errors considerables. "L'estalvi ha de ser considerat com una despesa fixa més i cal separar la quantitat que vulguem estalviar a començament de mes, no al final", assegura.

El 70% dels espanyols afirma que no té diners suficients per a estalviar, segons revelen les dades de l'INE. De debò és possible posar ordre en les nostres finances? Per on comencem?

En l'estalvi no podem generalitzar. Per desgràcia, a Espanya hi ha moltes famílies sense cap ingrés per a les quals la possibilitat d'estalviar és una quimera. Malgrat això, el punt inicial per a estalviar és fer un pressupost familiar, veure els ingressos amb què comptem i quines són les despeses a què hem de fer front.

Com podem planificar les nostres finances a casa i estalviar diners des d'avui?

Si tenim intenció d'estalviar, jo recomano fer servir el que els anglesos coneixen com pay yourself first, és a dir, paga't a tu primer. Aquest mètode consisteix a separar una part dels ingressos en el moment de cobrar-los i destinar-los a l'estalvi. Per exemple, una parella que entre tots dos guanya 1.600 euros i que es proposa d'estalviar el 10% dels seus ingressos, el dia de cobrament haurà de separar 160 euros, com si fos un pagament fix més. I, a partir d'aquí, amb els 1.440 euros restants, organitzar-se el mes.

Som conscients d'on gastem els diners?

No sempre. Hi ha un percentatge de les nostres despeses que no sabem on va. Guardar els tiquets ajuda a saber en què els gastem i és un exercici molt positiu. El sol fet de guardar els rebuts i apuntar-los en un full de càlcul ens fa conscients del que gastem i en què.

Altres vegades ha esmentat el cas de la barra de pa. En què consisteix?

L'exemple del pa és real. Una parella, que per primera vegada va fer un pressupost familiar per saber en què se n'anaven els diners a casa, va guardar tots els rebuts del mes. En sumar-los, es van adonar que havien gastat gairebé 100 euros en pa. Però, com que era una compra de poc import, no li prestaven importància. La millor manera de saber en què se'ns en van els diners és guardar tots els tiquets, de les compres més petites a les més grans, i repassar-los al final de mes. Si no hem fet mai aquest exercici, probablement ens endurem sorpreses i se'ns ocorreran idees per a estalviar.

Com s'aplica la planificació financera que vostè proposa?

La planificació financera ens ajuda a preveure en quin moment haurem de fer front als pagaments. D'aquesta manera, podrem actuar abans. És important conèixer els nostres objectius vitals, ja que normalment al seu darrere hi ha un objectiu financer. Per exemple, si la meva intenció és viure en diferents llocs (decisió vital), potser no em convingui comprar-me un habitatge (decisió financera).

Què és un pressupost personal i com es construeix de forma molt senzilla?

Un pressupost personal consisteix a conèixer al detall els nostres ingressos i les nostres despeses. Avui dia hi ha aplicacions per a mòbil que et permeten seguir i ordenar les despeses. Una altra forma de construir un pressupost personal és guardar els rebuts o factures de tot el que gastem. Després, cal ordenar les despeses, segons si són fixes, variables o discrecionals. També hi ha eines en línia per a fer aquesta ordenació, com ara al lloc web www.finanzasparatodos.es, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors i el Banc d'Espanya.

Quin és l'error principal que cometem quan volem estalviar?

Quan algú amb ingressos intenta estalviar, l'error més gran és esperar a veure què queda en el compte a final de mes. Com recomanava abans, és bo estalviar el primer dia de mes o el dia que rebem els ingressos. Tot i això, hem de recordar que hi ha moltes famílies que no tenen ingressos i sense ells no es pot estalviar.

L'"Estudi de comparació en línia cap a l'estalvi intel.ligent", elaborat per Rastreator.com, revela que el 66% dels espanyols seríem capaços de guardar una mica de diners a final de mes si ens organitzéssim millor. Què ens falta per a evitar els nombres vermells?

El meu consell és considerar l'estalvi com una despesa fixa que tenim cada primer de mes. D'altra banda, també és bona idea estalviar les pagues extres (qui en tingui).

Llavors, quin és el matalàs mínim que tots hauríem de tenir estalviat?

El matalàs recomanable és tenir entre tres i sis mesos de les despeses fixes i variables estalviades per a tenir, d'aquesta manera, temps per a afrontar-lo davant d'un imprevist.

Realment avui dia és possible estalviar?

Per a molta gent és una odissea per la falta d'ingressos, per la qual cosa no podem generalitzar ni banalitzar quan parlem de l'estalvi.