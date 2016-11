Ester Bueno, coordinadora del programa Hogares Verdes, del Centre Nacional d'Educació Ambiental (Ceneam): "El nostre lema és: abans de canviar el món, fes tres voltes per casa teva"

Ester Bueno, biòloga madrilenya i coordinadora del programa Hogares Verdes del Centre Nacional d'Educació Ambiental (Ceneam), fa 10 anys que ensenya les famílies espanyoles a estalviar energia a la llar. L'objectiu? No gastar més del necessari i reduir el que es paga en factures alhora que es cuida el planeta. Perquè, segons aquesta experta en estalvi d'energia a la llar, fer-ho "no només és a les nostres mans, sinó que és la nostra responsabilitat envers el nostre planeta".

Cada llar espanyola podria estalviar 300 euros anuals, el 27% de la seva factura de gas i electricitat, segons l'estudi "Índex d'Eficiència Energètica" de la Fundació Gas Natural Fenosa. Per què malbaratem tanta energia i diners?

A Espanya consumim la mateixa energia que a Anglaterra, tot i que tenim més hores de llum i menys renda per càpita. Tenim molt de marge de millora. Per exemple: el 56% dels espanyols no sap interpretar l'etiqueta energètica dels electrodomèstics, i això és fonamental per a conèixer la seva eficiència i gastar menys.

Perdem un potencial d'estalvi familiar de 5.350 milions d'euros a l'any. Per on podem començar?

Les bombetes LED són un exemple de com ens fa estalviar la tecnologia eficient: gasten un 88% menys d'energia que les incandescents, sense perdre qualitat en la il.luminació. Mantenir una temperatura de confort a casa (20 ºC a l'hivern i 26 ºC a l'estiu) és un altre consell imprescindible. Cada grau que apugem la temperatura a l'hivern implica un increment del 7% en el consum. Mantenir a ratlla el nostre termòstat pot ser tan simple com fer servir un bon jersei a casa i un edredó calentó. Un altre gest senzill per a estalviar és desendollar els electrodomèstics del mode stand by, ja que elimina una despesa energètica fantasma absurda, que suposa fins a un 15% del consumit amb l'aparell encès.

L'hivern s'acosta. Hi ha més trucs per a escalfar la casa i pagar menys per les factures a final de mes?

Sí. Els termòstats programables permeten estalviar energia, igual que les vàlvules termostàtiques que s'instal.len en els radiadors, i obren o tanquen el pas d'aigua calenta per a regular la temperatura a cada habitació. I, si volem reduir les pèrdues de calor a casa, col.loquem unes làmines reflectores darrere dels radiadors: són làmines flexibles, amb una capa d'escuma aïllant i una superfície metàl.lica, que estalvien el 20% de l'energia de la calefacció que, d'una altra manera, es perdria per la paret. Aïllar bé les nostres cases i aprofitar la llum natural són uns altres consells. Però també són importants mesures estructurals, com ara comparar abans de triar la companyia d'energia o abaixar la potència contractada a les nostres llars.

El 60% de la despesa en energia d'una llar es produeix a la cuina, segons l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE). Com la reduïm?

El frigorífic és el primer front obert. La mida sí que importa: com més gran sigui, més elevat serà el seu consum. Perquè gasti menys, també és important permetre-hi la circulació de l'aire per darrere i allunyar-lo dels focus de calor o radiació solar directa. A més, hem de mantenir-lo net de gel i fer un bon manteniment de les gomes de les portes. Una vegada situat i ajustat el termòstat (5 ºC en refrigeració i -18 ºC en congelació), cal utilitzar-lo bé: no obrir-lo i tancar-lo constantment, deixar que es refredin els aliments cuinats abans de ficar-los-hi i descongelar el menjar dins de la nevera són trucs per a gastar menys energia. La resta d'electrodomèstics, com la rentadora, el rentaplats, el forn o el microones, s'han de fer servir amb seny. Convé triar els més eficients, seleccionar programes curts, utilitzar-los al màxim de la seva capacitat de càrrega i, en el cas de la rentadora, rentar en fred o a baixa temperatura perquè el 80% del consum energètic s'inverteix a escalfar l'aigua.

Com podem estalviar a la cuina?

Si cuinem en vitroceràmica, hem de fer servir recipients amb un diàmetre igual o més gran que el del foc, per a no malgastar calor. Les tapes, a més, estalvien fins a un 65% de l'energia. L'olla de pressió permet cuinar més ràpid i, al final, podem apagar el foc i utilitzar la seva calor residual.

Al bany, quins aparells fan que gastem menys?

Un ruixador de dutxa enroscat a la mànega ens farà consumir uns 6 o 7 litres d'aigua per minut, enfront dels 12 o 15 litres tradicionals. Com que les dutxes solen ser amb aigua calenta, també estalviem energia. No només això, una forquilla de bany col.locada entre la dutxa i la mànega fa la funció d'aixeta monocomandament: es tanca en pressionar-la, impedeix que l'aigua surti mentre ens ensabonem i en obrir-la recuperem l'aigua a la temperatura desitjada. I només costa 3 euros. Al blog d'Hogares Verdes (https://hogares-verdes.blogspot.com.es/) hi ha més productes per a estalviar aigua i energia a casa.

És possible tenir més cura del planeta i gastar menys?

Estalviar energia a casa és a les nostres mans i a més és responsabilitat de tots conservar els recursos i protegir el medi ambient. Hogares Verdes pretén acompanyar el salt a l'acció de les llars en aquest interessant viatge cap a un consum més responsable. El nostre lema és: abans de canviar el món, fes tres voltes per casa teva.