Les gestions per a viatjar amb altres persones compartint vehicle són poques i senzilles i permeten estalviar molts diners

Estalvi de temps i de diners, a més de contribuir a cuidar el medi ambient. Aquest és l'objectiu de moltes persones que trien compartir cotxe. Una opció senzilla i a l'abast de qualsevol. N'hi ha prou de buscar el viatge, contactar amb el conductor, reservar el trajecte i acudir al punt de trobada el dia i l'hora assenyalats.

BlaBlaCar, Amovens i Cocheamigos.com són algunes de les plataformes que hi ha per a compartir automòbil i estalviar uns quants euros a l'hora de viatjar. Les tres tenen una forma de funcionar molt semblant i senzilla. A continuació s'explica com podem compartir vehicle en només sis passos:

Buscar el viatge: si es vol compartir cotxe, el primer que s'ha de fer en les plataformes que fan d'intermediàries en aquest servei és registrar-s'hi i publicar el viatge que es vol fer. Cal indicar la ciutat de sortida i d'arribada, a més de la data, i buscar entre els que es publiquen diàriament. A Amovens, es pot crear una alerta perquè avisin de viatges en els quals un estigui interessat. En la ruta es poden reflectir diverses circumstàncies, com ara que no es té problema de fer parades durant el trajecte o si incomoda o no compartir viatge amb persones que fumin o que portin mascotes. Contactar amb el conductor: el segon pas que s'ha de fer és contactar amb el conductor per mitjà del web i reservar una plaça al seu automòbil per al trajecte desitjat. El conductor, després de rebre la sol.licitud d'una plaça al seu vehicle per correu electrònic, pot confirmar la reserva o rebutjar-la. El passatger també pot triar. Abans de triar un viatge concret i reservar-hi la plaça, resulta molt útil consultar el perfil certificat dels conductors: la foto, la biografia i les opinions que donen altres passatgers que hagin viatjat ja amb ell. Aquesta eina ens dóna molta seguretat i detalls sobre el que es pot esperar del viatge. Reservar una plaça: quan un es decideix per un viatge compartit en concret, en gairebé totes les plataformes se sol.licita que es reservi la plaça en el cotxe amb pagament a la targeta. Després de fer-ho, es rep un codi de reserva i s'ha de contactar amb el conductor per a avisar-lo que volem anar amb ell. Si es volen saber més coses o comentar directament més detalls sobre el trajecte, es pot trucar i concretar el que es vulgui. El viatge queda així tancat, encara que hi ha la possibilitat de cancel·lar la reserva si sorgeix algun imprevist. La pràctica totalitat de les plataformes per a compartir vehicle considera aquesta opció i permet que si el passatger cancel.la la reserva fins a 24 hores abans de l'inici del trajecte, se li retorni l'import íntegre. Acudir a la cita: després de realitzar els passos anteriors, només queda arribar amb puntualitat al lloc de trobada en la data i l'hora que s'hagi acordat amb el conductor. Una vegada allí, caldrà donar-li el codi de reserva durant el trajecte perquè pugui rebre l'aportació corresponent pel viatge efectuat. Si és la primera vegada que s'utilitza el servei i es té alguna reserva sobre el sistema, es pot comunicar a familiars o amics el telèfon i el nom del conductor per a estar més tranquils (encara que convé sempre, abans d'escollir conductor, llegir les opinions d'altres passatgers). Durant el trajecte, el normal és encetar una conversa amb la resta de passatgers (si n'hi ha) i el conductor, a més d'aprofitar per a fer amics. Però si un està molt cansat o és més retret, es pot escriure en les preferències que no li agrada parlar. Opinar: després de compartir cotxe, l'idoni és deixar una opinió al conductor amb el qual s'ha viatjat i valorar-lo. També es pot fer sobre la resta de passatgers. Aquestes opinions són molt útils per a tots els usuaris que comparteixin vehicle en el futur. Reclamar si hi ha problemes: quan es comparteix automòbil, poden sorgir discrepàncies o produir-se alguna incidència. Si això ocorre, l'habitual és registrar la reclamació en la plataforma que s'hagi fet servir i indicar per què no s'ha realitzat el trajecte o què ha passat durant aquest. Si el conductor i el viatger no es posen d'acord, els equips d'atenció al client seran els encarregats d'aclarir el que ha ocorregut i de donar una solució tenint en compte tota la informació aportada per ambdues parts.