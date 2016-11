Una llista de la compra efectiva

Llibretes, plantilles i aplicacions per al mòbil són eines que ajuden a elaborar una llista de la compra pràctica que ens permeti estalviar

Les famílies al nostre país gasten cada mes una mitjana de 268 euros en supermercats i compres, segons el IV Estudi Fintonic que va mesurar entre el 2014 i el 2015 el patró de despesa dels espanyols. Perquè el pressupost domèstic no desequilibri la resta de partides, és fonamental planificar-se i crear una llista de la compra. D'aquesta manera, a més d'estalviar, serà possible evitar l'adquisició de productes innecessaris i poc saludables.

A continuació, es proposen algunes claus per a tenir la llista de la compra millor i més efectiva.

El suport

El suport depèn de les preferències de cada persona. N'hi ha que prefereixen la senzillesa d'escriure la llista a mà i sense una plantilla. En aquest cas, convé prendre's cert temps per a redactar-la amb ordre i separar-la per categories. Així, s'haurien de col.locar junts el peix, la carn, els lactis, els congelats, els dolços, els productes d'higiene i neteja, etc. D'aquesta manera, és gairebé impossible oblidar-se de qualsevol producte.

Per la seva banda, a moltes persones els resulta molt pràctic tenir una petita pissarra imantada a la nevera per a apuntar en el moment les coses urgents que vagin sorgint mentre es cuina. I, abans de fer la pròxima visita al supermercat, es pot completar la llista.

Així mateix, a Internet hi ha nombrosos webs on es poden descarregar i imprimir plantilles per a fer la compra en format Excel. Perquè siguin efectives, inclouen diversos apartats: productes alimentaris, categoria a què pertany cada aliment, preu de cada unitat de producte, cost total de la compra i fins i tot notes d'interès com descomptes i cupons.

Finalment, cada vegada hi ha més aplicacions per al mòbil i altres dispositius que poden ajudar a fer la llista de la compra. Aquestes en són algunes:

myShopi. És gratuïta i està disponible per a Android i per a iOS amb un catàleg complet de supermercats. D'aquesta manera, no només és possible fer una llista de la compra en funció dels productes que es necessiten, sinó també prenent com a referència l'establiment en què s'adquireixen de forma habitual. Fer la llista és molt senzill, només s'ha de punxar en la icona corresponent i escollir un supermercat. Apareix una gamma variada de productes dividits per categories; per a afegir-los només cal punxar sobre cadascun i indicar-ne la quantitat.

LiShop. Permet elaborar la llista amb senzillesa i triar els productes (classificats per ordre alfabètic) i indicar la quantitat que es necessiti. Quan s'acabi, es pot enviar per correu o bé guardar-la a Dropbox. Ja al supermercat, només caldrà marcar el que es vagi afegint al carretó fins a completar la tasca.

ListOn Free. Disponible per a Android, deixa fer diverses llistes de la compra alhora. Té tres apartats (llista, rebost i compartir) i, quan es ratllen els articles, es van movent al rebost (historial de compres), de manera que es poden recuperar productes per a una nova llista. Un dels avantatges d'aquesta aplicació és que es pot compartir la llista per WhatsApp o per correu electrònic.

Out of Milk. A més de fer una llista molt completa, destaca per oferir la possibilitat de fer un inventari del que es té a casa per a evitar compres innecessàries.

Buy Me a Pie! Té una funció molt útil i visual que permet l'assignació de colors a les diferents categories (es pot marcar en vermell la carn, en blau els lactis, en groc els ous, la pasta i el pa, etc.). D'aquesta manera, elaborar la llista és molt senzill i, en arribar al supermercat, la tasca de fer la compra serà més ràpida.

Tenir en compte el menú

És molt aconsellable que la llista es basi en un menú o en una programació dels àpats de la setmana, tenint en compte que aquest ha de ser variat i sa, i que s'han d'equilibrar dinars i sopars.

Per tant, és fonamental apuntar els menús setmanals en una llibreta per poder repetir els dinars o sopars d'altres setmanes o mesos, si és que un es queda sense idees. A més, a la xarxa hi ha molts webs que ajuden a preparar menús setmanals per a tota la família, com ara Menuterraneus o Domiciliaria.

Ajustar el pressuposat

Hi ha qui assenyala que el desemborsament destinat a menjar ha de ser el 10% dels ingressos mensuals, altres experts augmenten aquesta proporció al 20%. Cal tenir en compte que no importa tant el percentatge concret -que varia segons les necessitats concretes de cada persona i família- com el fet d'ajustar-se al pressupost domèstic.

Mai no s'ha de perdre de vista quant es pot gastar en la compra i adquirir els productes en funció de les possibilitats econòmiques de la família sense oblidar que els menús han de ser sans. Les marques blanques -d'alta qualitat i de preu més baix- són una bona opció per al cistell d'anar a comprar.

Què podem incloure?

També és important saber quins productes ens volem emportar a casa:

Productes frescos. Encara que el ritme de vida actual impedeixi anar a comprar tot el que hom voldria, convé que les fruites i verdures s'adquireixin diàriament, o gairebé. Algunes carns i peixos també és millor que siguin frescos, encara que els congelats són de gran qualitat.

De temporada. També és important consumir productes de temporada. L'aliment es troba en el millor moment, manté les propietats nutricionals intactes i és més saborós.

Productes atemporals i amb dates de caducitat a molt llarg termini. Alguns són conserves, cafè, galetes, llegums, pasta, etc.

Imprescindibles. Els més recurrents són oli d'oliva, alls i sal. Hi ha aliments que sempre es necessiten a la cuina i, a més, gairebé tots es conserven durant molt de temps. També són essencials els productes d'higiene. En aquests casos, es poden aprofitar les ofertes i, si hi ha espai a casa, comprar més quantitats quan estiguin més barats.

A més, en el cas dels aliments, també és molt important l'ordre de compra. En primer lloc cal adquirir els productes que no necessiten fred (conserves, pasta, arròs, sucre, sal, oli, vinagre, galetes, llet, begudes, etc.). En segon lloc, s'han d'agafar els aliments peribles: fruites, verdures i hortalisses. En tercer lloc, cal agafar els que necessiten fred com carn, peix o iogurts. I, finalment, col.locar al cistell els congelats.