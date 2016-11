Hamburgueses vulnerables

Ingerir carn crua o poc feta pot comportar certs riscos que desapareixen quan la sotmetem a un procés de cocció adequat. La carn crua pot albergar patògens com Campylobacter, E. coli o Salmonella, aquesta última sobretot en carn d'origen aviària com pollastre o gall dindi. Per tant, és més segur menjar carn ben cuita que poc feta o crua. Una cocció insuficient augmenta el risc de transmissió d'agents patògens a través del seu consum.

La carn de pollastre i la picada són les que comporten més riscos, si s'ingereixen crues o poc cuites. Aquests patògens creixen amb rapidesa quan la carn no es refrigera. Per tant, és molt important conservar-la sempre per sota dels 5 ºC, fins que estigui llesta per a preparar i servir.

També s'ha de tenir en compte el Clostridium perfringens, que es troba sobretot en la superfície de les canals d'alguns animals acabats de sacrificar, aviram de corral o peix. En altres casos, el consum de carn crua es relaciona amb la toxoplasmosi, la parasitació en l'ésser humà del protozou Toxoplasma gondii, una malaltia lleu en la majoria dels casos o asimptomàtica, però que pot ser greu en dones embarassades.

En el cas que no es vulgui renunciar a ingerir la carn poc feta, les mesures de seguretat passen per dos aspectes fonamentals, com que el producte que s'adquireix sigui de confiança i que les pautes d'higiene, conservació i manipulació siguin molt estrictes.