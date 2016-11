Consells per a abaixar el colesterol

L'alimentació, el control del pes i l'activitat física són claus per a mantenir a ratlla els nivells de colesterol

La meitat de la població adulta espanyola té el colesterol elevat, segons ha revelat l'estudi ENRICA (Estudi de Nutrició i Risc Cardiovascular a Espanya). Els autors de la recerca, publicada el 2012 en la Revista Española de Cardiología, recorden que la hipercolesterolèmia (colesterol sanguini per sobre de 200 mg/dl) s'associa de forma independent, forta i contínua amb el risc de malaltia isquèmica del cor, fins i tot en els joves i en poblacions amb risc coronari baix.

Segons estudis recents, una gran part dels individus que pateixen hipercolesterolèmia recorre a teràpies complementàries per a tractar-la. Per això, el Centre Nacional de Medicina Complementària i Alternativa (NCCAM), l'organisme que avalua la utilitat i la seguretat de les diverses pràctiques de la medicina complementària i alternativa, va emetre el 2013 cinc recomanacions.

Millorar l'alimentació

Una dieta saludable pot ajudar a normalitzar els nivells de colesterol i a reduir la necessitat de fàrmacs. Malgrat això, l'estudi ENRICA va comprovar que el 24% dels adults espanyols amb colesterol elevat no rep consell dietètic per part del seu metge. I, quan el rep, és probable que sigui inadequat.

Segons l'NCCAM, les dietes que contenen molts greixos saturats i molts greixos trans són perillosos per al colesterol sanguini. Per tant, és important emfatitzar el consum d'hortalisses, llegums, fruites fresques, cereals integrals (com pa, pasta i arròs integrals), fruites seques i llavors. D'altra banda, convé minimitzar al màxim la ingesta d'embotits, carns vermelles, brioixeria, rebosteria, gelats, aperitius salats, postres làcties, formatges o salses.

Controlar el pes

Perdre quilos de més no només ajuda a reduir el colesterol LDL (l'anomenat "colesterol dolent"), sinó que també incrementa els nivells de colesterol HDL ("colesterol bo", que ajuda a evitar que el colesterol s'acumuli en les nostres artèries).

Per a l'experta en control de pes Violeta Moizé, de l'Hospital Clínic de Barcelona, la pèrdua de pes requereix molta motivació, tant del pacient com del terapeuta, i també formació contínua. És per això que la fórmula per a tractar l'excés de pes hauria d'estar composta per aquests quatre components:

Seguiment d'un especialista; especialment, un dietista-nutricionista perquè la dieta tingui en compte les característiques i els gustos del pacient.

Alimentació saludable (increment en la ingesta de cereals integrals, llegums, fruites, verdures i hortalisses).

Modificació dels hàbits de vida (això inclou l'exercici físic habitual).

Persistència.

Moure's

L'activitat física regular, com ara caminar a pas lleuger uns 30 minuts cada dia, ajuda a mantenir o a disminuir el pes corporal, i també pot augmentar el "colesterol bo" (HDL) i disminuir el "colesterol dolent" (LDL) i els triglicèrids.

El NCCAM proposa un mínim de 150 minuts setmanals d'activitat física. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) va més enllà i en el seu informe "Recomanacions mundials sobre activitat física per a la salut" assenyala que l'idoni és efectuar 300 minuts setmanals d'activitat física (en sessions mai inferiors a 10 minuts). També aconsella fer un mínim de dues vegades per setmana activitats d'enfortiment dels grans grups musculars.

El sedentarisme forma part dels quatre factors de risc més significatius de desenvolupar patologies cardiovasculars, juntament amb el tabaquisme, la hipertensió i la hipercolesterolèmia. El PAPPS (Programa d'Activitats Preventives i de Promoció de la Salut) de la Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària (semFYC) considera que s'ha d'incorporar el consell i prescripció de l'activitat física en les consultes d'atenció primària, així com estimular el pacient en cada visita, encara que aquest no sigui el motiu de consulta.

Prudència en l'ús de suplements dietètics

Els suplements dietètics més estudiats en relació amb el control del colesterol, segons l'NCCAM, són l'arròs de llevat vermell, les llavors de lli i l'all. Aquesta organització, però, assenyala que no hi ha evidències concloents que siguin eficaces per a reduir els nivells de colesterol.

Sobre l'arròs de llevat vermell i els suplements d'all, l'NCCAM adverteix que poden tenir efectes secundaris i generar interaccions farmacològiques, i això és preocupant si es té en compte que una alta proporció d'espanyols pren fàrmacs de forma habitual, segons l'Enquesta Nacional de Salut.

El GREP-AEDN va emetre el 2012 unes recomanacions respecte dels productes dietètics, entre les quals destaquen:

Minimitzar-ne l'ús i no comprar-los si no s'està totalment segur de la seva efectivitat, seguretat o necessitat.

No substituir o ajornar l'inici del tractament mèdic indicat pel professional sanitari de referència.

Consultar amb el metge o el dietista-nutricionista les possibles interaccions fàrmac-nutrient o fàrmac-principi actiu del producte.

Si s'observa algun efecte secundari, posar-se en mans d'un metge i denunciar la situació davant d'una institució dedicada a la defensa del consumidor.

Compartir dubtes amb el metge

El nostre metge ha de conèixer tota pràctica complementària o alternativa que realitzem i això inclou els suplements dietètics. Un dels motius és que poden generar interaccions indesitjades (i de conseqüències imprevisibles, per la falta d'estudis en humans) amb els fàrmacs que disminueixen el colesterol, anomenats "estatines". Una revisió Cochrane de 2013 va confirmar la capacitat de les estatines per a disminuir no només el colesterol sinó també la mortalitat, sense que s'hagin observat efectes adversos importants.

Un exemple d'interacció indesitjada és el que es produeix quan es prenen alhora estatines i segó de civada: estudis publicats per Richter i col·laboradors i de Andrés i col·laboradors han observat que prendre segó de civada pot elevar el colesterol, a causa de la disminució de l'eficàcia de les estatines. Una cosa semblant ocorre quan es pren herba foradada.

Per això, en cas de dubte -i abans de prendre suplements dietètics- és fonamental consultar el metge.