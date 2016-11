Els enquestats perceben que el responsable principal d'aquest comportament incívic és el ciutadà

La gestió dels residus urbans és un dels grans problemes als quals s'enfronten totes les ciutats. Segons les últimes dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), a Espanya es van recollir prop de 468 quilograms de residus urbans per habitant en 2013. Principalment, el tipus d'escombraries que es va recollir de forma separada va correspondre al paper i cartró (un 25%), en segon lloc als animals i vegetals (un 22%) i, en tercer lloc, al vidre (un 18%).

El Sistema Integrat de Gestió de Residus (SIG) Ecoembes xifra el nombre de contenidors grocs en 366.339, i els blaus sumen 200.618. Ecovidrio, per la seva banda, calcula que disposa al llarg de la geografia espanyola d'un total de 202.646 dipòsits. A més, el ciutadà espanyol disposa d'aproximadament un miler de punts nets o ecoparcs on es poden dipositar els materials perillosos (piles, bateries, olis, electrodomèstics o mobles de gran mida), així com papereres de cap a cap dels carrers de les seves ciutats.

I, no obstant això, malgrat tots aquests contenidors distribuïts per tota la geografia espanyola, continua produint-se el fenomen littering o l'acte de llençar o deixar objectes en el terra o en qualsevol altre lloc no destinat a aquesta finalitat.

Per aquest motiu, EROSKI CONSUMER, la Confederació Espanyola de Cooperatives de Consumidors i Usuaris (HISPACOOP) i la Plataforma Envase y Sociedad (PES) han dut a terme un estudi de percepció amb l'objectiu principal d'aproximar-se al coneixement, la percepció i la implicació del ciutadà en l'abandonament intencionat de residus en espais públics.

Per a això, es va entrevistar durant el mes de juny un total de 1.335 usuaris del portal www.consumer.es mitjançant la tècnica CAWI (Computer Assisted Web Interview) o enquesta en línia assistida per ordinador.