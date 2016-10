Dificultat per a cicatritzar ferides

Abans de curar qualsevol lesió, és imprescindible rentar-se les mans a consciència amb aigua i sabó, sense oblidar eixugar-les de forma minuciosa. Així i tot, mai no s'ha de manipular amb els dits la sang ni el llit d'una ferida.

Qualsevol lesió està contaminada pels microrganismes que hi ha en la pell, però una neteja adequada ajudarà, juntament amb el sistema immunològic de cadascú, que aquests no proliferin i es desenvolupi una infecció.

L'objectiu de la neteja és retirar detritus, com ara restes de terra o cèl·lules mortes, que poden entorpir la cicatrització i afavorir la infecció. Per a la neteja de la ferida n'hi ha prou d'aplicar-hi una solució fisiològica -preferiblement a una temperatura d'entre 32 ºC i 35 ºC- o, si no és possible, aigua potable. Si la ferida està molt bruta, es pot netejar amb aigua i sabó, però cal ser molt acurat en l'esbandida i no deixar-hi cap resta. També es pot fer servir una solució antisèptica que sigui efectiva per a un gran nombre de gèrmens, com la clorhexidina, sempre d'acord amb les indicacions terapèutiques del prospecte. Altres solucions antisèptiques utilitzades (povidona iodada, alcohol o aigua oxigenada) poden provocar efectes adversos en la pell, com ara irritació o reaccions al·lèrgiques importants, a més d'entorpir el procés de cicatrització.

Es pot tapar la lesió amb un apòsit no adherent (hidrocol.loide o escuma de poliuretà), però no es recomana utilitzar cotó, ja que és fàcil que s'adhereixi als teixits i provoqui dolor i sagnat en retirar-lo. A més, si no es treu per complet, les seves restes poden originar una infecció.

Si la ferida és profunda, té objectes incrustats o està molt bruta, no es pot netejar de la forma habitual, presenta una hemorràgia difícil de controlar o està provocada per la mossegada d'algun animal o per materials que poguessin estar contaminats per fongs o bacteris, cal acudir a un centre sanitari perquè la valori un professional sanitari.