Reduïda al mínim la indemnització d'una comunitat a una empresa de manteniment d'ascensors per no haver adaptat el contracte a un canvi en la llei

Una comunitat de veïns havia subscrit un contracte de manteniment de 10 anys amb una empresa d'ascensors. Però va rescindir aquest acord de forma anticipada i sense avisar amb l'antelació estipulada. La companyia va demandar la comunitat davant el Jutjat de 1a Instància d'Albacete, que els va condemnar a indemnitzar l'empresa amb 7.156 euros. Malgrat això, la comunitat va recórrer davant l'Audiència Provincial perquè va entendre abusiva la clàusula de durada del contracte. I, en sentència del 2 de febrer de 2016, aquesta li va donar la raó, ja que la societat no havia modificat el contracte, com obligava el canvi introduït el 2007 en la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris: "En els contractes de prestació de serveis o subministrament de productes de tracte successiu o continuat es prohibeixen les clàusules que estableixin terminis de durada excessiva o limitacions que excloguin o obstaculitzin el dret del consumidor i a posar fi al contracte". Així doncs, l'Audiència va declarar nul·la aquesta clàusula i va rebaixar la indemnització a 217 euros, els corresponents als 90 dies del preavís de rescissió que la comunitat no va respectar i al qual estava obligada malgrat el canvi en la llei.