Un cas similar pot merèixer sentència distinta. Aquesta pàgina recull sentències dels nostres tribunals que, pel seu contingut, afecten als consumidors i usuaris de tot tipus de productes i serveis. No oblidi que davant fets similars, les qüestions de prova, les circunstacias concretes de les parts implicades i fins i tot el tribunal que sigui competent en la causa pot determinar fallades distintes.

Una tintoreria perd un vel de núvia i és condemnada a pagar el 70% del seu preu original més un 50% del seu valor final per dany moral

Una tintoreria va perdre un vel de núvia que havia rebut per a rentar. El client la va demandar en el Jutjat de 1a Instància de Pamplona i va sol·licitar que l'establiment li pagués els diners que va costar la peça, 440 euros, més 510 euros per dany moral, ja que, a més de tractar-se d'una peça amb un valor sentimental evident, li l'havia prestat un familiar i no podia retornar-li-la. La tintoreria, que no va explicar com va poder desaparèixer el vel, va intentar que la demanda no s'admetés al·legant que el client no tenia legitimitat per a presentar-la perquè no era el propietari ni l'usuari de la peça. Va afegir que, en cas d'indemnització, aquesta no podia ser el cent per cent del preu original perquè el vel s'havia devaluat amb el temps i l'ús. El tribunal no va admetre la deslegitimació, ja que el rellevant no era de qui era el vel sinó qui en va contractar la neteja amb la tintoreria. En canvi, sí que va admetre la depreciació, i la va fixar en un 30% sobre el preu de compra, de manera que va deixar el seu valor en 300 euros. També va aprovar el dany moral demandat i el va establir en un 50% dels 300 euros, per la qual cosa la sentència, del 21 de gener de 2015, va condemnar l'establiment a indemnitzar el seu client amb 450 euros.