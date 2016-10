Un cas similar pot merèixer sentència distinta. Aquesta pàgina recull sentències dels nostres tribunals que, pel seu contingut, afecten als consumidors i usuaris de tot tipus de productes i serveis. No oblidi que davant fets similars, les qüestions de prova, les circunstacias concretes de les parts implicades i fins i tot el tribunal que sigui competent en la causa pot determinar fallades distintes.

Condemnada una línia aèria a indemnitzar una passatgera amb mobilitat reduïda que va caure quan baixava l'escala de l'avió

Una persona amb mobilitat reduïda va caure en l'últim graó de l'escala d'un avió en aterrar a Mallorca. Va sofrir danys en la dentadura, les cervicals, l'espatlla dreta i el genoll esquerre, que van suposar despeses mèdiques quantioses i que van trigar a curar-se 120 dies. El judici, en el Jutjat Mercantil núm. 2 de Palma, va ser una "batalla" entre testimonis. Els de la demanda (viatgers) asseguraven que la caiguda va ser a l'escala, mentre que els de la línia aèria (el responsable de l'embarcament i una hostessa) van dir que va tenir lloc fora de l'escala, uns metres abans de la porta de la terminal, fet que eximiria la companyia de responsabilitat. Davant la possible parcialitat dels testimonis de les dues parts i la seva contradicció total, la prova clau va ser la sol.licitud d'assistència per a persones amb mobilitat reduïda que va emplenar el treballador d'aquest servei que va assistir la senyora, i que situava l'inici de la seva actuació a l'escala. Per tant, el jutjat, en sentència del 15 de febrer de 2016, va condemnar la companyia a indemnitzar la demandant amb els 15.830 euros reclamats. El Conveni de Mont-real i el Reglament CE 889/2002 estableixen que les línies aèries han de transportar el viatger sense dany i que el transport inclou l'embarcament i el desembarcament.