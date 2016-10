Comissions bancàries per "nombres vermells"

Si vols que resolguem el teu cas a la revista.consumer.es posa't en contacte amb nosaltres. Com és lògic, només es publicaran les consultes que des de la revista.consumer.es considerem més interessants.

El meu banc m'ha cobrat els últims anys diverses comissions per tenir el compte en "nombres vermells". M'agradaria saber com puc reclamar-les recolzant-me en la sentència favorable que una organització de consumidors ha aconseguit contra un banc i que l'obliga a eliminar aquesta comissió a tots els clients.

Adreci's vostè al servei d'atenció al client del seu banc i demani que li retornin aquestes comissions. Al·legui que són abusives i que no estan justificades (encara que estiguin previstes en el seu contracte). Adjunti també en la reclamació una referència a aquesta sentència que, encara que es troba recorreguda pel banc afectat, sembla que acabarà sent ferma i és pionera en el seu àmbit perquè respon a una "acció de cessació", la qual cosa significa que obliga el banc a eliminar la comissió per nombres vermells a tots els seus clients actuals i futurs. La seva entitat bancària ha de contestar-li en un termini màxim de dos mesos. Si no ho fa o si la resposta és negativa, elevi la queixa al Servei de Reclamacions del Banc d'Espanya o, millor encara i més ràpid, acudeixi a una organització de consumidors o a una OMIC i demani que l'assessorin i l'ajudin a insistir en la reclamació al seu banc. Aquesta queixa podria derivar en una demanda judicial (un tràmit gratuït en demandes de fins a 2.000 euros i amb obligació de pagar advocat i procurador a partir d'aquesta quantitat) i és probable que la sentència fos favorable per a vostè. De fet, a més de la sentència per acció de cessació que hem citat, ja hi ha un bon nombre de sentències en demandes particulars en diferents tribunals de l'Estat espanyol que han declarat nul.les les clàusules que habiliten les comissions per descobert i han obligat els bancs demandats a retornar els diners als seus clients demandants.