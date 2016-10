Tancaments per sorpresa d'acadèmies d'ensenyament

Si vols que resolguem el teu cas a la revista.consumer.es posa't en contacte amb nosaltres. Com és lògic, només es publicaran les consultes que des de la revista.consumer.es considerem més interessants.

Vull fer un curs en una acadèmia per a preparar-me una oposició. Dura un any i costa 2.500 euros. En els últims temps he vist diverses notícies sobre tancaments sobtats d'acadèmies d'ensenyament que fins i tot han deixat alguns alumnes amb préstecs pendents als bancs. Quines precaucions hauria de prendre abans de decidir-me per un centre i contractar el curs?

En efecte. Les acadèmies d'ensenyament són un dels sectors que, amb massa freqüència, protagonitzen tancaments per sorpresa, deixant els alumnes sense poder acabar els cursos i, en molts casos, amb terminis pendents de pagar a causa dels préstecs subscrits amb entitats bancàries. Per tant, abans de contractar un curs amb una acadèmia, és convenient intentar assegurar-se que és una empresa seriosa i de fiar. Per exemple, es poden consultar les seves dades i possibles incidents en el Registre Mercantil, en webs que informen sobre la solvència de les empreses, en fòrums de consumidors a Internet... Quant a la forma de pagament, algunes organitzacions de consumidors desaconsellen tant el pagament en metàl·lic per endavant com la subscripció de préstecs bancaris per al pagament a terminis, ja sigui un préstec personal o un préstec al consum vinculat a la prestació del servei. Encara que en teoria aquest últim ofereix més garanties al consumidor, en la pràctica obliga a una dura negociació amb l'entitat financera perquè tregui el deute pendent en cas de cessament prematur del servei; és a dir, un tancament per sorpresa de l'acadèmia. Per tant, el més recomanable és el pagament mensual i directe a l'acadèmia, de manera que si aquesta tanqués de sobte l'alumne perdria com a molt una mensualitat i no es quedaria amb un deute bancari per saldar. Aquesta és la forma de pagament més recomanable també en els gimnasos, per exemple. I també en centres d'estètica, odontològics i similars, un altre dels sectors que de vegades registra fallides sobtades. Per tant, el millor és pagar pel servei prestat, sense avançaments ni préstecs de cap tipus.