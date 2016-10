El desenvolupament insostenible d'Espanya

El nostre país necessita dur a terme nombroses millores per a complir els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides

Nacions Unides va aprovar l'any passat els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que plantegen als països de tot el món 17 metes per al 2030. Aquest organisme internacional reconeixia per primera vegada que el desenvolupament humà o es fa de forma sostenible o no serà possible.

En aquest sentit, l'Observatori de Sostenibilitat (OS) ha publicat un informe, "SOS'16", on s'analitza per primera vegada la sostenibilitat a Espanya segons el nou esquema dels ODS. El treball fa servir 55 indicadors quantitatius ambientals, econòmics i socials, amb dades de diverses institucions i organitzacions, i fa una radiografia exhaustiva de la sostenibilitat del nostre país. Conclou que el desenvolupament a Espanya és insostenible en l'actualitat.

Aquesta radiografia de la sostenibilitat espanyola es pot resumir en 12 punts: