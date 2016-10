La revolució Pokémon GO

Aquest videojoc per al mòbil acumula ja més de 20 milions d'usuaris actius al dia només als Estats Units, fins i tot més que Twitter

Pokémon GO va arribar a Espanya el 15 de juliol passat, deu dies després del seu llançament als Estats Units. Aquest videojoc per a mòbil ha revolucionat aquest estiu els usuaris de totes les edats i ja acumula més de 20 milions d'usuaris actius al dia només al país nord-americà. El joc ha superat el rècord previ de Candy Crush i té més usuaris fins i tot que Twitter.

Característiques

Aquest lliurament de la saga segueix els conceptes bàsics de l'univers Pokémon. El jugador assumeix el rol d'"entrenador" de pokémons, una sèrie de criatures repartides per tot el món, i l'objectiu en el joc és atrapar-ne tantes com pugui. Després, en ubicacions designades i conegudes com "gimnasos", els entrenadors enfronten els seus pokémons entre si en batalles.

La gran novetat de Pokémon GO en relació amb els títols anteriors, i una de les raons per les quals s'ha fet tan popular, és que els pokémons no es busquen en un mapa virtual com el de qualsevol altre videojoc, sinó al món real. Utilitzant la tecnologia de realitat augmentada i el geoposicionament, el videojoc combina els seus gràfics propis amb la imatge que el mòbil estigui enfocant en aquell moment amb la càmera, cosa que fa la sensació que el pokémon existeix i és davant del jugador.

Al llarg del joc, els entrenadors van pujant de nivell i guanyant nous privilegis a mesura que progressen (per exemple, la possibilitat d'entrar als gimnasos en el nivell 5). Així mateix, els pokémons també poden evolucionar, creixent en força i obtenint nous poders.

L'objectiu final del joc és col.leccionar i evolucionar fins al seu nivell màxim tots els pokémons de l'anomenada Pokédex, una mena d'enciclopèdia que engloba totes les espècies que hi ha d'aquestes criatures.

Les raons de l'èxit

És probable que aquest èxit de Pokémon GO sigui degut a una combinació de factors. Per començar, l'ús de la tecnologia de realitat augmentada converteix Pokémon GO en un joc molt atractiu, fins i tot per a aquells que no juguen a videojocs. Ha aconseguit convertir una activitat que en general es desenvolupa assegut i davant d'una pantalla en una mena d'aventura d'exploració que es viu en primera persona i al mateix barri del jugador.

L'activitat física que requereix aquest joc també està tenint conseqüències positives en les generacions més joves. Nens que abans es passaven la tarda asseguts al sofà jugant amb el mòbil, ara passen aquest temps caminant per la ciutat, explorant racons que no coneixien d'aquesta i socialitzant-se amb altres infants. Fins i tot hi ha exemples de superació a través d'aquest joc, com el d'una mare que va explicar a Facebook com el seu fill diagnosticat d'autisme va començar a comunicar-se més i a relacionar-se amb altres nens gràcies al joc.

Per la seva banda, alguns negocis, com bars o cafeteries, han vist com l'afluència de públic pujava de forma exponencial els últims dies per haver estat assignats com a pokeparades per l'algorisme del joc.

Però també s'han donat situacions inversemblants i perilloses. Per exemple, una dona als Estats Units va trobar un cadàver mentre buscava pokémons i un altre ciutadà del mateix país va encastar el seu cotxe contra un arbre per anar caçant pokémons mentre conduïa.

En qualsevol cas, el que és innegable és l'impacte social que ha tingut aquest joc i això només les dues primeres setmanes després del seu llançament. Encara que la millor part se l'ha emportat Nintendo, que des del llançament de Pokémon GO ha pujat un 76% en la Borsa.