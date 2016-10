Asunción Ruiz, directora de SEO/BirdLife: "No tot és reciclar, també és necessari reflexionar, reeducar i reivindicar"

El reciclatge és una de les millors maneres que tenim com a consumidors de demostrar la nostra consciència pel medi ambient. Així ho assegura Asunción Ruiz, directora de l'ONG més veterana d'Espanya, SEO/BirdLife. Ruiz subratlla també la necessitat de reciclar més i millor per a reduir el nostre impacte en l'entorn i aconseguir els objectius imposats per Europa, que són cada vegada més exigents. Per a això precisament recomana imitar la naturalesa i, en concret, els ocells, perquè ho aprofiten tot.

Per què és important el reciclatge?

Perquè no en queda cap altra, els recursos de la naturalesa són limitats. A les tres erres famoses (reduir, reutilitzar i reciclar) n'afegiria tres més per al consumidor, anteriors fins i tot a les primeres: reflexionar o ser conscients que el concepte de consumisme no està en la naturalesa, reeducar en els valors perquè canviem i reivindicar amb la finalitat que hi hagi canvis.

Hi ha qui és contrari a reciclar per considerar-ho un treball del qual s'aprofiten algunes empreses.

El reciclatge és un dels nostres actes quotidians amb què podem demostrar millor que estem conscienciats amb la conservació del medi ambient. Però no tot és reciclar, també és necessari aplicar totes les erres que comentava amb anterioritat. Com a ciutadans hem de fer un consum conscient, perquè es puguin aprofitar al màxim aquestes escombraries. És normal que hi hagi empreses que aprofiten aquests residus, el criticable seria si es produís un lucre excessiu.

Una altra de les raons que esgrimeixen les persones que no reciclen és que s'han vist camions de les escombraries que barregen els diferents contenidors de reciclatge.

La cadena de reciclatge no és perfecta ni ens ho expliquen tot, però no per això cal deixar de fer-ho. D'aquí ve la erra de reivindicar qualsevol irregularitat que vegem.

Com ajuda el reciclatge a cuidar la naturalesa?

El reciclatge és bàsic per a la conservació de la naturalesa. L'estratègia europea de l'economia circular, l'assenyala com un dels seus set objectius fonamentals. La naturalesa és una maquina de reciclatge perfecta, som nosaltres els que hem d'aprendre i canviar. Per exemple, molts fàrmacs que rebutgem acaben en l'aigua. No reciclar és posar en risc la nostra salut. Estem obligats a fer-ho bé i a informar-nos davant de qualsevol dubte.

De quina manera reciclem els residus que generem?

Encara som molt lluny de reciclar el 100% dels residus. Europa acaba d'aprovar que per al 2030 es reciclin almenys el 80% dels residus d'envasos i el 70% dels residus en general. Som lluny de complir-ho. Una altra mesura ambiciosa és la prohibició de portar els residus a abocadors el 2025, perquè són un focus de risc de contaminacions greus (de l'aigua o d'incendis, per exemple).

Els consumidors sabem reciclar o encara ens equivoquem quan dipositem les escombraries?

Hem avançat molt i ja no ens equivoquem tant quan utilitzem els contenidors, però vivim en la societat del sofà: diem que tenim lluny el contenidor i ens fa mandra. Hem de ser molt més conscients de contribuir al bé comú. Pot haver-hi petits dubtes, com les deixalles de medicaments, però per això cal insistir en l'educació i en la reeducació.

Som conscients del que ocorre amb les escombraries que generem?

No vull ser catastrofista, però hem de frenar la destrucció que s'està produint de la naturalesa. En l'actualitat, es parla de l'economia circular, que no és una altra cosa que imitar la naturalesa i que ens pot servir fins i tot per a la nostra supervivència. Amb aquest sistema, les escombraries passen a ser un recurs i se li donen un valor econòmic. Per la seva banda, en la naturalesa, qualsevol deixalla generada passa a formar part dels organismes vius d'avui o de demà. Part dels àtoms del nostre cos han passat abans per trilobits, dinosaures, etc. Els ocells són un exemple de reciclar-ho tot.

En quin sentit?

N'hi ha molts exemples. Algunes espècies aprofiten les plomes i els pèls caiguts dels astors (un tipus d'ocell rapinyaire forestal) per fer els seus nius. L'albanell (que passa la major part del temps a Àfrica) espera que les cornelles abandonin els nius per reutilitzar-los. Els ocells fins i tot aprofiten els residus que malgastem nosaltres, com les gavines als abocadors o els pardals (ocell de l'any 2016) que recol·lecten les burilles per fer-les servir als seus nius. A més, quan un cadàver es queda al camp, les diferents espècies carronyeres ho aprofiten tot en un exemple de reciclatge i economia col.laborativa. La innovació hauria de basar-se més en la imitació de la naturalesa. No es desaprofita res. Hauríem de ser molt més carronyers i menys ocellots.

Hi ha algun ús cridaner de residus que es converteixin després en productes?

Hi ha algunes empreses, com Ecoalf, que aprofiten els residus per a fabricar sandàlies, motxilles i roba de gran qualitat. Tenen un projecte molt potent que consisteix a aprofitar els residus plàstics del mar, com les xarxes dels vaixells, per a fer productes tèxtils. Entestar-se que no hi hagi residus és un banc d'ocupació verda fantàstic, cal treballar en ecodisseny i convertir els residus en productes de qualitat.