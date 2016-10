En línies generals, els aliments, també aquells destinats a una alimentació especial, hauran d'incloure informació nutricional en les etiquetes.

Ara bé, la llei incorpora algunes excepcions: les aigües minerals i els complements alimentaris, perquè ja disposen de la seva pròpia normativa, i també les begudes amb un grau alcohòlic volumètric superior a 1,2%. Altres aliments lliures d'incorporar la informació nutricional obligatòria són:

Productes sense transformar que incloguin un sol ingredient.

Productes transformats l'única transformació dels quals hagi consistit a ser curats i que incloguin un sol ingredient.

Aigua destinada al consum humà, inclosa aquella a la qual s'ha afegit anhídrid carbònic o aromes.

Una herba aromàtica, una espècia o la barreja d'aquestes.

Sal i succedanis de la sal.

Edulcorants de taula.

Extractes de cafè i de xicoira, grans de cafè sencers o mòlts i grans de cafè descafeïnats sencers o mòlts.

Infusions d'herbes i fruites, te, te descafeïnat, te instantani o soluble, extracte de te o extracte de te descafeïnat que no continguin més ingredients afegits que aromes que no modifiquin el valor nutricional del te.

Vinagres fermentats i els seus succedanis, inclosos aquells que tinguin com a únics ingredients afegits les aromes.

Aromes, additius, enzims alimentaris i coadjuvants tecnològics.

Gelatines.

Compostos per a espessir melmelades.

Llevat.

Xiclet.

Aliments en envasos que tinguin una superfície màxima inferior a 25 cm2.

Aliments subministrats directament pel fabricant en petites quantitats al consumidor final o a establiments minoristes.

Per la seva banda, encara que en les begudes amb contingut alcohòlic i en els aliments no envasats la informació nutricional no serà obligatòria, els fabricants podran incorporar-la si així ho desitgen. Fins i tot se'ls permet limitar-se al valor energètic o, en el segon cas, afegir a aquesta dada la quantitat de greixos, àcids grassos saturats, sucres i sal.