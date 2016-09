Un cas similar pot merèixer sentència distinta. Aquesta pàgina recull sentències dels nostres tribunals que, pel seu contingut, afecten als consumidors i usuaris de tot tipus de productes i serveis. No oblidi que davant fets similars, les qüestions de prova, les circunstacias concretes de les parts implicades i fins i tot el tribunal que sigui competent en la causa pot determinar fallades distintes.

Un tribunal obliga una agència a retornar el 75% del preu d'un viatge combinat a Rússia a una consumidora que no hi va poder anar per problemes de salut

Una ciutadana va contractar un viatge combinat a Rússia per 1.895 euros. La vespra de la sortida es va sentir malament, amb marejos i vòmits, i va anar a urgències, on li van fer una revisió mèdica i li van lliurar l'informe corresponent. Però l'endemà seguia amb molèsties i unes hores abans de la sortida va comunicar a l'agència que no viatjaria. Li va lliurar una còpia de l'informe mèdic i li va demanar la devolució del preu del viatge. L'agència només li va retornar 400 euros, per la qual cosa el consumidor la va demandar davant el Jutjat de 1a Instància núm. 1 de Vitòria. Li reclamava la devolució del preu total per "força major" (els seus problemes de salut) i, subsidiàriament, la devolució del 75% dels 1.895 euros per "desistiment". El tribunal no va acceptar la "força major", perquè l'informe mèdic no desaconsellava ni prohibia expressament fer el viatge. Però sí que va admetre la demanda de "desistiment". La Llei de Viatges Combinats permet al client desistir del viatge i recuperar el preu pagat menys una penalització, que és més gran com menys temps falta per a la sortida. Quan la renúncia ocorre en les 48 hores anteriors a l'inici del viatge, aquesta penalització és del 25%. Així doncs, l'Audiència va dictar sentència, el 18 de maig de 2016, i va condemnar l'agència a retornar a la viatgera 1.021,25 euros, que sumats als 400 que ja li havia retornat completaven el 75% del preu total.