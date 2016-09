Un cas similar pot merèixer sentència distinta. Aquesta pàgina recull sentències dels nostres tribunals que, pel seu contingut, afecten als consumidors i usuaris de tot tipus de productes i serveis. No oblidi que davant fets similars, les qüestions de prova, les circunstacias concretes de les parts implicades i fins i tot el tribunal que sigui competent en la causa pot determinar fallades distintes.

El jutge anul·la la compravenda d'un cotxe amb el comptaquilòmetres trucat i hi afegeix una indemnització i una condemna penal

Un particular va comprar un cotxe de segona mà per 11.500 euros en una empresa biscaïna. Quan va passar la ITV i en una revisió posterior, va descobrir que el comptaquilòmetres estava trucat i reflectia menys quilòmetres dels que tenia el cotxe, per la qual cosa l'hi havien venut més car del que corresponia. El comprador va demandar el venedor, qui va assegurar que desconeixia que el comptaquilòmetres estigués trucat i que ja ho devia estar quan ell va adquirir el vehicle per revendre'l més tard. Però les proves tècniques ordenades pel tribunal van demostrar que el trucatge es va fer quan el cotxe es trobava en poder del demandat. De manera que, en sentència del 9 de novembre de 2015, l'Audiència Provincial de Biscaia va anul·lar el contracte de compravenda i va obligar la devolució recíproca entre les parts del cotxe i dels diners, a més de condemnar el propietari de l'empresa a indemnitzar el comprador amb 600 euros. A més, el va sentenciar a una pena de 21 mesos de presó, ja que el fet constitueix un frau de consum i també un delicte contra la seguretat del trànsit.