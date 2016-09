Un cas similar pot merèixer sentència distinta. Aquesta pàgina recull sentències dels nostres tribunals que, pel seu contingut, afecten als consumidors i usuaris de tot tipus de productes i serveis. No oblidi que davant fets similars, les qüestions de prova, les circunstacias concretes de les parts implicades i fins i tot el tribunal que sigui competent en la causa pot determinar fallades distintes.

Un banc aprova una transferència de 117.000 euros sense consultar-ne l'ordenant

Un banc va rebre un fax, que presumptament havia enviat un client. En aquest s'ordenava una transferència de 116.898 euros a una immobiliària, també clienta del banc. El contracte de l'"ordenant" no preveia aquest mitjà per a ordenar pagaments i a més el fax mancava de capçalera ni de número de DNI o de passaport de l'ordenant. Així mateix, contenia errors en el nom del beneficiari de la transferència i en el seu número de compte. Tanmateix, el banc va corregir aquests errors i sense contactar amb l'ordenant per confirmar una transferència d'aquella quantitat, la va efectuar. L'afectat, la signatura del qual havia estat falsificada en un fax que ell mai havia enviat, va demandar el banc i, després de discrepàncies entre el Jutjat de 1a Instància de Madrid i l'Audiència Provincial, el Tribunal Suprem va emetre sentència el 12 de maig de 2016 en la qual condemnava l'entitat, per incompliment de contracte i negligència manifesta, a reintegrar al seu client els diners de la transferència més els interessos legals acumulats i a pagar-li 351 euros més per danys i perjudicis.