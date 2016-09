Estafes a través de pàgines web pirates

Si vols que resolguem el teu cas a la revista.consumer.es posa't en contacte amb nosaltres. Com és lògic, només es publicaran les consultes que des de la revista.consumer.es considerem més interessants.

Fa un mes vaig comprar per Internet unes ulleres d'una marca coneguda i encara no m'han arribat. Tinc la sensació que m'han enganyat, perquè la web no té telèfon de contacte i no responen als meus correus electrònics. A més, vaig pagar amb targeta de crèdit i temo que puguin fer servir les dades per treure'm més diners. Què hi puc fer?

Hem visitat la pàgina web de la qual ens ha proporcionat l'adreça i creiem que l'han estafat. La seva adreça comença per "http" i no per "https", que és l'indicatiu de seguretat d'una web comercial fiable. Tampoc inclou la icona d'un cadenat tancat abans de "https", ni mostra cap segell de garantia, com per exemple el de Confiança Online. Ens fa desconfiar que no ofereixin una adreça física a la qual es pugui adreçar per reclamar i, tal com ha esmentat, ni tan sols un número de telèfon. Així mateix, és un mal senyal que els textos de les "Condicions Generals" i l'"Avís de Privacitat" estiguin escrits en un castellà ple de faltes sintàctiques i ortogràfiques, que a més contenen algunes mentides. Per exemple, que el termini per a exercir el desistiment (retornar el producte) és de 7 dies, quan en són 14. Finalment, també ens fa sospitar que es tracta d'una web pirata el fet que "ven" a 9, 12, 15 euros fundes d'ulleres d'una marca que en qualsevol òptica o a la web oficial costen 150, 200, 350 euros.

Per tant, li recomanem que interposi una denúncia en una comissaria de Policia o en un Jutjat de Guàrdia, ja que una estafa és un delicte (via penal), no un conflicte de consum (via civil). Digui al seu banc que no accepti cap càrrec contra la seva targeta procedent d'aquesta web i, d'ara endavant, desconfiï de "gangues" tan escandaloses. Adverteixi sobre aquesta web les seves amistats, en fòrums de consumidors i en xarxes socials per a evitar que ningú més caigui en el parany.