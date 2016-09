Anuncis reclam poc ètics

Si vols que resolguem el teu cas a la revista.consumer.es posa't en contacte amb nosaltres. Com és lògic, només es publicaran les consultes que des de la revista.consumer.es considerem més interessants.

Fa poc vaig veure a la web d'una botiga de productes tecnològics un anunci d'una càmera Nikon a un preu increïblement barat. Quan vaig arribar a la botiga em van dir que s'havia exhaurit. Em vaig enfadar molt, però hi havia quantitat de gent i no vaig reclamar. Podria haver-ho fet?

La publicitat és vinculant i s'ha de complir tot el que s'hi digui. Per això, vostè podria haver reclamat que li venguessin el model de Nikon anunciat i al preu publicitat (i la botiga hauria d'haver-ho fet; si no aquell dia, un altre), sempre que l'anunci no inclogués un afegiment del tipus "fins que se n'exhaureixin les existències" o similar. És molt probable que aquell anunci contingués una frase d'aquest estil. Aquesta és una de les estratègies de màrqueting que fan servir alguns comerços en moments especials com el "Black Friday", el "Cyber Monday" o el començament de les rebaixes. Anuncien una oferta irresistible que atreu centenars de clients, però el producte s'exhaureix al cap de poc d'obrir la botiga i molts dels consumidors que hi han anat per comprar-lo i no han pogut aconseguir-lo acaben comprant una altra cosa. Això és legal si l'anunci adverteix que l'oferta és limitada, que només els 100 primers clients (per posar alguna xifra) hi tindran accés, o alguna cosa semblant. No obstant això, també és una cosa bastant poc ètica, un reclam reprovable que a més d'una empresa li ha suposat una campanya de protestes i de descrèdit a les xarxes socials. El pròxim cop que vegi un anunci d'aquesta mena, llegeixi'l bé o escolti'l amb atenció i decideixi si val la pena o no anar a buscar aquella increïble oferta.