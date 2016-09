Sostenibilitat a l'hora dels àpats

Els consumidors són essencials perquè els restaurants es converteixin en la filosofia de residu zero o almenys redueixin tant com sigui possible la generació de deixalles i malbaratament d'aliments. Així, poden assumir alguns exercicis sostenibles que també poden seguir a casa, com ara:

Evitar fer servir envasos i aliments d'un sol ús.

Reclamar iniciatives en el local per al reciclatge i el compostatge dels residus.

Demanar el menjar just i emportar-se a casa el que sobra abans de llençar-lo.

Demanar aigua en gerra o en got de l'aixeta abans que embotellada.