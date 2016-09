Les claus de WhatsApp per a ordinador

Ofereix dues utilitats per a poder-lo fer servir des del PC o el Mac, tant en el navegador com amb un programa d'escriptori

A començament de l'any passat, WhatsApp, l'aplicació mòbil més descarregada a Espanya i amb més usuaris actius d'Europa, va fer el salt a l'ordinador amb la seva versió web. D'aquesta manera, es podia escriure i respondre missatges des de l'equip informàtic amb més comoditat.

Més tard, fa només quatre mesos, WhatsApp va tornar a ser notícia gràcies a una altra novetat: el seu client d'escriptori. Amb tot, aquests dos llançaments han creat confusió i molts desconeixen si hi ha alguna diferència entre tots dos, si funcionen amb tota mena d'ordinadors i quin és el seu ús.

El primer pas

Quan WhatsApp va anunciar al gener de 2015 la seva versió web, no era el primer client de missatgeria instantània que permetia aquesta funció. El seu competidor més popular, Telegram, ja comptava amb clients per a l'ordinador.

Llavors, quin sentit tenia llançar una eina així? Molt senzill: possibilitava l'ús de l'aplicació en un equip amb una pantalla més gran (la del monitor) i amb un teclat bastant més pràctic que el del mòbil. D'aquesta manera, era possible xatejar amb comoditat a WhatsApp mentre es feia qualsevol altra cosa amb l'ordinador.

Un punt important que cal tenir en compte és que la connexió de WhatsApp Web depèn del telèfon, de manera que és necessari tenir una connexió a Internet en aquest (es recomana Wi-Fi, per no gastar massa dades) i, per descomptat, tenir l'aplicació instal.lada. L'únic inconvenient era que aquesta versió web només funcionava amb Chrome i amb determinats sistemes operatius mòbils. No hi havia suport per a iPhone.

Al cap d'uns mesos, WhatsApp Web va ampliar la cobertura i ara funciona amb tots els telèfons intel·ligents (Android, iPhone, Windows Phone, BlackBerry i Nokia S60) i amb els principals navegadors (Chrome, Firefox, Opera, Safari i Edge).

El segon pas

El mes de maig passat, WhatsApp va anar un pas més enllà i va anunciar un client d'escriptori per a la seva aplicació. Es tracta d'una aplicació nativa que s'executa en l'ordinador, no és una simple pàgina web al navegador, com WhatsApp Web. Per tant, permet l'ús de funcions extra com ara notificacions d'escriptori natives o dreceres de teclat.

Aquest client està disponible per a Windows (a partir de la versió 8) i per a Mac (a partir de la versió 10.9). En tots dos casos, només cal descarregar el fitxer de la web de WhatsApp i executar-lo en l'equip.

Encara que sigui una aplicació nativa d'escriptori, aquest nou client de WhatsApp té moltes semblances amb la versió web. Per començar, s'inicia sessió de la mateixa manera, és a dir, escanejant un codi QR que mostra el client des de l'aplicació del mòbil. Segon, aquest client també depèn de la connexió a Internet del telèfon, de manera que es recomana fer servir el Wi-Fi sempre que sigui possible. L'avantatge, però, és que consisteix en una aplicació independent del navegador.

En realitat, el client d'escriptori de WhatsApp no és més que la versió web, encapsulada dins d'una app que es pot instal·lar a l'ordinador, però que, d'altra banda, continua sent el mateix i funcionant igual.

Millors alternatives?

Vistes les limitacions tant de WhatsApp Web com del client d'escriptori de WhatsApp, alguns programadors s'han llançat a la creació de clients alternatius per a poder utilitzar aquest servei amb comoditat des de l'equip informàtic.

D'una banda hi ha Whatsie, qualificat per alguns blogs especialitzats com "millor fins i tot que l'aplicació oficial". És gratuït, funciona amb Windows i Mac, pot mostrar notificacions, inclou un corrector ortogràfic i es pot personalitzar amb temes amb els enllaços de descàrrega.

D'altra banda, per a Mac hi ha una altra aplicació alternativa anomenada BetterChat, també amb funcions molt interessants: suport per a fer fotos i vídeos amb la càmera de l'ordinador, als quals es pot afegir filtres en la mateixa aplicació; notificacions i temes personalitzables; un mode "No molesteu" per a desactivar temporalment els avisos quan calgui concentració; i moltes altres característiques. No és gratuïta i costa dos euros.

Una última alternativa és canviar-se a Telegram, una aplicació de missatgeria per a mòbil amb clients d'escriptori natius que funciona de forma totalment independent del telèfon. Però això implicaria renunciar a xatejar amb la majoria dels contactes de l'agenda o intentar convèncer-los que també variïn d'aplicació, dues opcions que a priori semblen massa complicades.