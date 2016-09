Carlos A. González Svatetz: Doctor en Ciències de la Salut i investigador: "La dieta és un dels factors de risc més importants de tenir un càncer"

Carlos A. González Svatetz ha dedicat gran part de la seva trajectòria professional a estudiar la relació entre el càncer i l'alimentació. Investigador emèrit de l'Institut Català d'Oncologia, professor de Nutrició i Càncer de la Universitat Rovira i Virgili i del Màster de Salut Pública de la Universitat Pompeu i Fabra, ha impulsat i coordinat recerques de gran abast, com l'Estudi Prospectiu Europeu sobre Càncer i Nutrició (EPIC en les sigles en anglès). Un altre dels seus treballs més coneguts és el llibre de divulgació Nutrición y cáncer, lo que la ciencia nos enseña, en el qual han participat diversos professionals i que té per objectiu oferir informació basada en les evidències científiques perquè no s'enganyi la població amb falses il.lusions.

En vista de les recerques fetes, què subratllaria?

Els vincles entre la dieta i el càncer són múltiples. Hi ha aliments que poden reduir el risc, com les fruites, els vegetals o els cereals integrals, en els quals destaquen les fibres. D'altres el poden augmentar, com les carns preservades i les carns vermelles. També hi ha potencials compostos cancerígens en la dieta que no formen part dels aliments de manera natural, sinó que es formen durant el procés de conservació, de cocció o preparació dels aliments. A més, hi ha un nombre molt ampli de tumors que estan clarament associats a un consum d'alcohol excessiu i també s'ha comprovat que l'obesitat és un factor de risc de càncer important.

Tant incideix l'alimentació en la possibilitat de desenvolupar un tumor?

Entre els factors de risc d'un càncer, la dieta és un dels més importants perquè tota la població està exposada a la dieta. Tots mengem. Hi ha altres factors que són molt importants, però afecten una població minoritària. El que importa no és el que menges un dia o una setmana, sinó que hi ha un període de latència de 10 o 15 anys.

Hi ha tumors més associats que d'altres a la dieta?

No. L'espectre és bastant ampli. Inicialment es considerava que la dieta estava relacionada amb els tumors de l'aparell digestiu, pensant que podien tenir un efecte local. Però, des de fa anys, hi ha evidències científiques clares que mostren l'efecte de la dieta sobre altres tumors, com el càncer de mama o el càncer de pulmó.

És cert que és igual el que mengem, perquè els qui estan predisposats a tenir un càncer el tindran de tota manera?

No. Aquest tipus de raonaments ja es feien en relació amb el tabac i el càncer de pulmó, però les estadístiques demostren clarament que els fumadors moren 16 anys abans que els no fumadors. Tots ens morirem. La diferència són els anys de vida perduts en relació amb una exposició que pot fer augmentar el risc de càncer.

El càncer està determinat genèticament?

El càncer és una malaltia en la qual fallen els mecanismes genètics de control del creixement cel·lular. Però els tumors hereditaris són una ínfima minoria. El 80% o 90% dels tumors estan relacionats amb l'estil de vida i amb l'ambient en termes generals, entre els quals hi ha l'alimentació i el tabac. En aquests tumors també té una certa importància la susceptibilitat genètica, però aquesta depèn de l'exposició. És a dir, sense l'exposició precisa, no tindràs la malaltia encara que siguis susceptible. El càncer és una malaltia principalment prevenible.

Es pot prevenir amb aliments concrets?

Més que aliments concrets, l'important és el patró de dieta. Hi ha evidències molt sòlides dels beneficis que comporta tenir un estil de vida saludable. Seguir una dieta mediterrània, fer una activitat física moderada, no fumar, mantenir un pes normal i moderar la ingesta d'alcohol possibilita reduir un 37% la incidència dels càncers de còlon i recte, un 26% els de mama i pràcticament un 45% dels càncers gàstrics.

Existeix una dieta per a curar el càncer?

No. El que existeix és una dieta que pot allargar la supervivència. Una persona amb càncer pot viure més o menys temps i la dieta hi pot ajudar. Però no es pot fer creure a la població que existeix una dieta que li cura el càncer. És fals.

Hi ha aliments que interfereixin amb la quimioteràpia o radioteràpia?

No. No hi ha cap aliment que interfereixi amb aquests tractaments si mantens una dieta saludable. En relació amb el càncer de mama, hi ha una evidència cada cop més important que evitar l'augment de pes, practicar activitat física de manera regular i seguir una dieta amb cereals integrals, fruites i vegetals redueix en un 20% o un 25% la probabilitat que reaparegui.

A Internet es veuen articles, entrevistes o llibres que asseguren curar el càncer amb la dieta. Quin és el seu parer?

Molts d'aquests llibres venen idees falses i il.lusions sobre dietes, aliments o nutrients que poden tenir un efecte miraculós. No té el mínim rigor científic. El fonamental és desconfiar dels aliments miraculosos.