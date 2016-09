Llum amb tarifa plana

Com que tenen una quota fixa, les tarifes planes eviten les oscil·lacions del mercat i permeten organitzar les despeses del mes

Cada cop són més els aparells de la casa que requereixen electricitat; per això, reduir el cost final de les factures de la llum no és una feina fàcil. A més, la nova tarifa elèctrica per hores o Preu Voluntari al Petit Consumidor és impredictible i les comercialitzadores han vist l'oportunitat d'oferir les anomenades "tarifes planes".

Tanmateix, són una proposta interessant, en realitat? Només cal fer-se tres preguntes bàsiques per a saber si ens convenen:

Com funcionen les tarifes planes?

Els darrers estudis de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) mostren que els consumidors estan passant, a poc a poc, a les tarifes del mercat lliure. En concret, a començament de 2016 ja eren 12,9 milions d'usuaris, contra els 12,7 milions de persones que havien contractat la tarifa regulada. La decisió d'aquest canvi és en part lògica, atès que aquest mercat ofereix més opcions per a diferents perfils.

Els qui vulguin saber quant pagaran cada mes en la factura de la llum, el mercat lliure els proporciona la solució de les tarifes planes. El seu funcionament és molt senzill, ja que només cal indicar a la companyia quant es consumirà al llarg d'un any. A partir d'aquí, la comercialitzadora mostrarà la tarifa plana més convenient amb una quota fixa independent del consum mensual. D'aquesta manera, en el contracte s'indica la quota que l'usuari abonarà cada mes durant els 12 mesos següents.

A quin consumidor interessa?

El mercat elèctric és ple de tarifes de llum que permeten estalviar a fi de mes, però no totes són interessants per a qualsevol consumidor. En aquest cas, l'aposta, encara que és atractiva per als qui no volen obrir les factures per la por d'una pujada de preus, no deixa de tenir complexitat i cal tenir molt clar a quin tipus de consumidor pot sortir rendible.

Així, les tarifes planes són aconsellables per als usuaris que:

Tinguin clar quant consumeixen al cap de l'any i vulguin saber per endavant quants diners destinaran a cobrir els rebuts de la llum cada mes.

Busquin un contracte de llum per a una segona residència. En aquest cas és important fer un repàs del consum efectuat els últims temps, de manera que es pugui triar bé el volum d'energia necessari. No és el mateix aclimatar una casa d'estiu en plena muntanya que a l'hivern, de la mateixa manera que no és el mateix tenir llum i gas que mantenir l'habitatge només amb electricitat.

Quina és la trampa de les tarifes planes?

A primera vista, les tarifes planes són una modalitat més que no semblen tenir gaires ombres i poden ser una resposta natural per a molts consumidors que volen -o necessiten- saber per endavant quant pagaran d'electricitat cada mes.

Ara bé, es poden considerar una opció d'estalvi? Atès que els costos en el mercat elèctric oscil.len molt, aquestes tarifes de llum congelen el cost a l'alça. Encara que es podria considerar una trampa, qualsevol tarifa elèctrica de preu fix (incloses les que formen part del mercat regulat) estableix el seu import d'aquesta manera. Però què ocorre si es consumeixen més kWh dels contractats? Aquí és on ve el problema de debò per als estalviadors.

Tal com s'ha dit més amunt, quan es contracta una tarifa plana de llum s'ha de fixar un consum anual. Si es controla bastant la despesa, el rebut no serà un inconvenient. En canvi, si per qualsevol raó (un estiu molt calorós, un hivern anticipat, etc.) s'acaben consumint més kWh dels contractats, a final d'any el client rebrà una factura extra amb l'energia consumida de més. I aquí és on rau l'autèntic problema, ja que els costos per al kWh extra poden ser fins del doble de l'import que ofereixen les tarifes de llum convencionals.

Un exemple. A hores d'ara, hi ha una tarifa plana que cobra el kWh extra a 0,258 euros. Aquesta mateixa companyia ofereix un preu de 0,136654 euros/kWh en les seves tarifes elèctriques senzilles. Per tant, si el client consumís 250 kWh més al final del contracte, amb la tarifa plana pagaria 82 (64 euros) euros extres, mentre que amb la tarifa convencional es quedaria en 44 (34 euros) euros, gairebé la meitat.