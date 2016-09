Font essencial de fibra, proteïnes i aminoàcids, aquest grup d'aliments ajuda a combatre l'obesitat i a prevenir malalties cròniques com la diabetis, les afeccions coronàries i el càncer

Els llegums són un aliment molt arrelat en la nostra cultura gastronòmica. Juntament amb els cereals, apareixen associats als primers signes de desenvolupament gastronòmic dels éssers humans, que fins llavors es limitaven a menjar fruits silvestres o, com a molt, a enrossir a la calor del foc alguna peça de caça. Històricament, els llegums han ocupat un paper molt destacat en la dieta tradicional espanyola. Des de la civilització egípcia fins als nostres dies, la presència de cigrons i llenties ha estat permanent en la nostra alimentació. Més endavant, amb el descobriment del Nou Món, es van incorporar les mongetes o els fesols, que van arribar procedents d'Amèrica i es van instal.lar amb força a les taules mediterrànies.

A més de la seva tradició, els llegums són molt importants des del punt de vista nutricional. Varietats com les llenties, les mongetes, els pèsols o els cigrons formen part d'una dieta saludable, ja que ajuden a combatre l'obesitat i a prevenir malalties cròniques com la diabetis, les afeccions coronàries i el càncer. Font essencial de proteïnes i aminoàcids per a les persones, els llegums són també un cultiu sostenible i positiu per al medi ambient. Les plantes lleguminoses tenen la qualitat de fixar el nitrogen, cosa que pot contribuir a incrementar la fertilitat del sòl. Per aquestes raons, entre d'altres, les Nacions Unides han decidit que el 2016 sigui l'Any Internacional dels Llegums.

No obstant això, aquest aliment amb tanta tradició i amb unes qualitats nutricionals tan àmplies ha perdut presència en la nostra dieta habitual. De fet, un dels canvis alimentaris més significatius del nostre temps es reflecteix, precisament, en els llegums. Des de 1960, el seu consum a Espanya ha caigut un 50%, segons dades de l'Estudi Nacional de Nutrició i Alimentació (ENNA-1). L'anàlisi conclou que en l'actualitat només es mengen un cop per setmana, ja que la nostra dieta s'ha posicionat cap a un consum més alt de carns vermelles i aliments processats. A més, el grup d'edat que més consumeix i aprecia els llegums està conformat per persones més grans de 50 anys.

Segons els registres del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA), la producció nacional de llegums en la campanya 2014-2015 es va col.locar en 16.000 tones de llenties, 32.000 de cigrons i 9.800 de mongetes, xifres que evidencien -tret del cas dels cigrons- la creixent pèrdua de superfície dedicada a aquests cultius des de fa uns anys. Espanya és deficitària en la producció de llegums des de la dècada dels 70 i, per tant, recorre a la importació per cobrir les necessitats de consum. Així i tot, la importació espanyola de llegums per a consum humà es va reduir el 2014 un 20% en relació amb l'any anterior.

No és estrany, doncs, que la nostra percepció de consum estigui molt lluny de la realitat. El consum estimat a les llars espanyoles durant el 2014 va ser de 3,10 kg per persona, un 6% menys que el 2013. La mitjana mundial de consum de llegums és de 7 kg per persona a l'any, segons l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO). En algunes enquestes recents s'albira un repunt en el consum de cigrons, mongetes i llenties, els tres llegums més preuats al nostre país. Això és una bona notícia, encara que caldria dilucidar si aquest augment es deu a una qüestió de salut i de canvi d'hàbits, o si obeeix a la crisi econòmica, que ha propiciat que es consumeixin productes assaciants, nutritius i de baix cost.

Llegums d'etiqueta A Espanya comptem amb dues denominacions d'origen protegides (DOP) i vuit indicacions geogràfiques protegides (IGP) de llegums registrats per la Unió Europea. Són les següents: Mongeta de La Bañeza-León (Castella i Lleó)

Faba Asturiana (Principat d'Astúries)

Faba Lourenza (Galícia)

Fesols de Santa Pau (Catalunya)

Cigró d'Escacena (Andalusia)

Cigró de Fuentesauco (Castella i Lleó)

Mongetes d'El Barco de Ávila (Castella i Lleó)

Llentia de La Armuña (Castella i Lleó)

Llentia de Tierra de Campos (Castella i Lleó)

Mongeta del Ganxet (Catalunya). Des d'un punt de vista comercial, els llegums secs es classifiquen segons les característiques i en funció de les seves qualitats. Així, al mercat podem trobar les categories següents: Categoria Extra. Son els llegums de millor qualitat o reconeguts com de qualitat superior. No presenten defectes, tenen un aspecte net, un color homogeni i la forma de cada element és semblant als altres.

Categoria I. Correspon als llegums que ofereixen bona qualitat, però que poden tenir lleugers defectes que no n'alteren les qualitats nutritives ni la conservació.

Categoria II. Aquests llegums reuneixen les característiques mínimes per a ser comercialitzades. No seria estrany que hi trobéssim defectes en la forma, el color i la uniformitat de les unitats.