Tots els anys, el transport de viatgers mobilitza a Espanya vora 2.000 milions de desplaçaments

Un de cada dos espanyols tenia la intenció de viatjar aquest estiu, segons un estudi vacacional elaborat al maig per Ipsos per a Europ Assistance. A més, al juny l'observatori mensual Cetelem va estimar que aquest descans estival comportaria un desemborsament mitjà de 1.010 euros, que els turistes espanyols invertirien principalment a sortir a restaurants, anar a comprar i viatjar per Espanya allotjant-se en hotels o apartaments.

El valor de les vacances rau en la possibilitat de gaudir d'un temps de lleure amb tranquil·litat i intimitat. Qualsevol contratemps engegaria en orri les expectatives que tothom hi posa durant l'any. És el que ha ocorregut a centenars de passatgers que preveien volar els mesos de juny o juliol passats amb Vueling (la companyia de baix cost d'IAG) i que han sofert múltiples incidències, retards i cancel·lacions de vols a causa de la "manca de planificació i de dimensió de recursos" de la línia aèria.

Un dels aspectes fonamentals per als viatgers és la forma de transport que es tria per arribar a la destinació turística desitjada. El transport de viatgers mobilitza tots els anys a Espanya vora 2.000 milions de desplaçaments. Fonamentalment es fa servir el medi terrestre (en prop del 90% dels casos), seguit de l'aeri.

En aquest sentit, EROSKI CONSUMER ha volgut fer un repàs dels drets del viatger a l'hora de desplaçar-se amb els diferents mitjans de transport a fi d'oferir-li una informació fonamental que li permetrà prendre les decisions oportunes en el cas que hi hagi algun imprevist. Per portar-ho a terme, ha fet servir material de diverses organitzacions en defensa dels consumidors: la plataforma en línia d'ajuda i assessorament per als ciutadans de la UE i les seves famílies "La teva Europa" (europa.eu), el Centre Europeu del Consumidor a Espanya, Facua-Consumidors en acció, i l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU).

Tot seguit, es proposen una sèrie de conflictes habituals a l'hora de desplaçar-se d'un lloc a un altre amb els diversos mitjans de transport. S'ha posat el focus en el cas que el desplaçament es gestioni de forma individual, no com a part d'un viatge combinat (aquell en el qual s'adquireix una combinació de serveis de viatge que duren més de 24 hores o que inclou una nit d'estada).